女優の夏菜が17日までに、自身のインスタグラムを更新。自らが投げかけた胸が大きな人の悩みを、解決策の一つを提示した。



【写真】夏菜ががボヤいた「胸の大きな人の悩み」 自ら示した解決策

「昨日のストーリーズでボヤいた胸があるとロンTが肉感出ちゃう問題 たくさん共感してもらえて嬉しかったです」とつづった夏菜。「​私なりの解決コーデ」をリール動画でアップした。「​あえて首元はスッキリ開けて、オーバーサイズの白シャツをバサッと羽織る 肩を落として縦のラインを作ると、胸のボリュームがカバーできて着痩せもできる。ついでにおしりもさらっと隠してヘルシーに」とカーキーのパンツに合わせた茶系のTシャツを脱ぐと、グレーのブラトップに白の彼シャツ風な大きめなシャツを羽織ったコーデを披露した。



ポイントはサイズ感。「※追記:ユニクロのブラトップはいつもはMだけどあえてSでピタッと着てます」とした。また大リーグアスレチックスのキャップと白のシンプルなスニーカーという全体的にボーイッシュに仕上げた。



フォロワーも「街で視線を集めそう」「ホンマ綺麗どすなあ」「カッコ可愛い～」「スタイル最高ですね！」「ほっそ。こんな華奢なのね」といった声があがっていた。



（よろず～ニュース編集部）