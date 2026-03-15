新作オリジナルTVアニメ「キャンディーカリエス」、IS:SUEの主題歌を使用したメインPV解禁！

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2021年3月にYouTubeにて公開、現在192万回再生され、海外でも大きな注目を集めたストップモーションアニメ「Candy Caries（キャンディーカリエス）」。本作は、社会現象を巻き起こした「PUI PUI モルカー」や第8回アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード2025で最優秀アニメーション賞を受賞したNetflixシリーズ「My Melody & Kuromi」を手掛けた見里朝希監督が生んだショートムービーとなっている。そんな「Candy Caries（キャンディーカリエス）」がよりキュートでポップにパワーアップして、TVアニメ「キャンディーカリエス」として4月15日（水）よりTBS「よるのブランチ」内にて放送開始。放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信することが決定している。さらに、各種配信サイトでの配信も決定！

このたび、ガールズグループ「IS:SUE」が担当する主題歌「Telepathy」が入ったメインPVが解禁！本映像にはアメとカリエスのほか、片桐仁演じる狂人歯医者や野呂佳代演じるアメ母によるキャラクターたちの声も入っている。あわせて彩り豊かでぷくちゅるな世界観を捉えた場面写真も6点一挙解禁となり、TVアニメ放送へ期待が膨らむ情報が揃うこととなった。

解禁となったPVでは、カリエスがゆっくり目覚めるなか、巨大な歯ブラシが接近するシーンからスタートする。それはアメが朝の歯磨きをするところだったのだ！「ちょっとママ！娘を殺す気！？」と大暴れするカリエスとキュートな困り顔を披露するアメのコミカルな一幕が描かれる。そして、日本最大規模のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストから結成されたガールズグループ「IS:SUE」による主題歌「Telepathy（テレパシー）」が本作を彩り、映像はポップに展開してゆく。さらに本映像には、歯医者行きを宣告するアメ母や、不気味な雰囲気を漂わせる狂人歯医者もセリフとともに登場！アメとカリエスのドタバタな日常がぷくちゅるな世界観で表現されたファン待望の仕上がりとなっている。

さらに、主題歌楽曲のデジタル配信に先駆け、TikTokやInstagramなどでショート尺の先行配信がスタート！ TVアニメ放送に向けて予習することで、気分を高めてほしい。

主題歌「Telepathy」ショート尺TikTok音源

https://www.tiktok.com/share/music/7612963132865218561

また、TVアニメの放送を記念して、千葉県習志野市にあり、漫画約20,000冊を設置している温泉施設「天然温泉 湯〜ねる」とのコラボイベントの実施も決定！期間は4月25日(土)〜6月28日(日)となっており、期間中は、コラボロウリュ、展望風呂大画面スクリーン放映、限定グッズ販売など様々な企画で、アメとカリエスが『天然温泉湯〜ねる』を大きく盛り上げる。詳しくは「湯〜ねる」公式ホームページをチェック！

これまでにない質感とカラフルでポップな世界観が織り成す“ぷくぷくでちゅるちゅる”なキャラクターたちが活躍するTVアニメ「キャンディーカリエス」。この春の放送に向けて、ますます目が離せない本作の情報をお楽しみに！

●イベント情報

「天然温泉 湯〜ねる」コラボレーションイベント

2026年4月25日(土)〜6月28日(日)

開催場所：天然温泉 湯〜ねる

湯〜ねる公式サイト

https://u-neru.com/

●作品情報

「キャンディーカリエス」

4月15日（水）23時56分からTBS「よるのブランチ」内にて放送開始！

配信情報

放送後（毎週水曜深夜25時）よりYouTubeにて全話無料配信！

各種配信サイトでも放送後（毎週水曜深夜25時）より順次配信開始！

【見放題配信】

ABEMA／DMM TV／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／dアニメストア ニコニコ支店

Hulu／Prime Video／U-NEXT／アニメフェスタ／アニメ放題／バンダイチャンネル

＜あらすじ＞

甘いものが大好きな子ども・アメ。口の中には虫歯の『カリエス』が暮らしていた！アメのことを「ママ」と呼び、歯を家具にしたり身体を乗っ取ったりと自由奔放なカリエスに、アメはいつも振り回されてばかりで…。

「わたし、ママじゃない！」

「ママでしょ♡あたしのためにお部屋用意してくれてるし、いつも甘いもの食べて育ててくれてるじゃん」

アメとカリエス――ちょっぴり変わった親子！？のドタバタ日常コメディ！

【スタッフ】

原作：見里朝希／WIT STUDIO

監督：見里朝希

副監督：森井ケンシロウ

脚本：西中千晶

編集：齋藤朱里

音響監督：えびなやすのり

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：帆足圭吾

アニメーションプロデューサー：山田健太

アニメーション制作：TORUKU from WIT STUDIO

製作：トゥースフェアリーズ

主題歌

「Telepathy」IS:SUE（UNIVERSAL SIGMA / LAPONE GIRLS）

【キャスト】

アメ：佐藤みゆ希

カリエス：武田 華

ミカン：引坂理絵

ビーフ：矢部雅史

サメ：齋藤彩夏

狂人歯医者：片桐 仁

ハロルド：松丸亮吾

アメ母：野呂佳代

ⓒTomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ

関連リンク

TVアニメ「キャンディーカリエス」公式サイト

https://www.candycaries.com/