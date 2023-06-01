フィギュアスケート元日本代表の高橋成美が、若手芸人の生み出した言葉に「すっごくかっこよかった」「心に刺さりました」と感動する一幕があった。

【映像】高橋成美が「すっごくカッコよかった」若手芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはフィギュアスケート元日本代表の高橋成美が登場した。

この日は、口喧嘩の最強コンビを決定する「第4回 コンビ対抗！フリースタイル 口喧嘩バトルトーナメント」が放送された。挑戦者は、ひつじねいり、リンダカラー∞、豆鉄砲、カナメストーン、豪快キャプテン、ザ・ギース。審査員を務めるのは鬼越トマホーク。

決勝に進んだのはリンダカラー∞（Den、りなぴっぴ、たいこー）と豪快キャプテン（山下ギャンブルゴリラ、ベーやん）だった。

ほとんど面識がないという二組。『M-1グランプリ2025』のファイナリストである山下は、東京の仕事ではM-1戦士としか会う機会はないそうで、リンダカラー∞について全く知識がなく「なにから出た人ですか。なにで出てきて、どうなって、今こうなっているのか教えてほしいくらいです」と質問をぶつけた。

するとDenは「我々は『おもしろ荘』から出てきたんですけど」と、『ぐるナイおもしろ荘 2024』で準優勝したことで世間に知られることになったことを明かした。その後「千鳥にハマってココ」と説明し、「あなたたちは吉本かもしれないけど、我ら千鳥チルドレンだから」とどや顔をした。

試合終了後、高橋は「素晴らしいレベルの高い試合を見て光栄です」と感想を述べ、印象に残っている言葉について聞かれると「千鳥にハマってココ。これはもう心に刺さりました」と「千鳥にハマってココ」という言葉に胸を射抜かれたと明かした。「すっごくカッコよかった」と声を大にすると、ノブは「変なポイント」とツッコみ、大悟は「カッコ悪いセリフやけどね」と大笑いした。