明日16日は沖縄や九州から近畿、北陸3県はおおむね晴れるでしょう。東海や関東は明け方まで雨の降る所がありますが、日中は日差しが届く見込みです。東北の太平洋側や北海道も日中は日差しが届くでしょう。日中は春らしい暖かさの所が多い見込みです。花粉が大量飛散となりますので、しっかりと対策を。

明日16日 朝まで所々で雨や雪も日中は広く晴天

明日16日は高気圧に覆われて、沖縄や九州から近畿、北陸3県はおおむね晴れるでしょう。東海や関東は明け方まで所々で雨が降りますが、日中は次第に晴れる見込みです。新潟県や東北の日本海側では朝まで所々で雪や雨が降るでしょう。東北の太平洋側はおおむね晴れる見込みです。北海道は日中は晴れ間が広がりますが、夕方以降は一部で雪が降るでしょう。





明日16日も九州から東北では花粉が大量飛散となりそうです。マスクやメガネなどでしっかりと対策をしてください。

明日16日も春らしい暖かさ

明日16日の最高気温は、全国的に平年並みか高いでしょう。東京都心は14℃と今日よりは2℃低いですが、この時期らしい暖かさとなりそうです。名古屋市や高知市は18℃、鹿児島市では19℃と春本番の暖かさでしょう。この暖かさで桜のつぼみも膨らみそうです。