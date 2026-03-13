【本田紗来】知的で品のある可愛らしさに♡ 透明感きわだつ「春メイク」の作り方

写真拡大 (全5枚)

春新色コスメが続々と登場して、メイクも衣替えしたくなる季節♡ そこで今回は、本田紗来をお手本に、アイシーカラーの春メイクをご紹介します。今年はほんのりクールな“寒色ニュアンス”がトレンドの予感。透明感と大人っぽさを両立できるポイントをチェックして。

本田紗来が紡ぐ春メイククルーズ

今年もすでに春新色シーズンが到来！心おどる色彩やニュームードな質感など、おさえておきたいアイテムが満載。

そんな春めきコスメをひと足先にまとった紗来がメイクページ初登場。新たな表情を見せてくれたよ♡ 今っぽなメイクトレンドの傾向と対策とともにナビゲートしちゃいます！

アイシーカラーをオトナにまとって

トレンドである青みの流れから、寒色系のアイカラーも今季の推しのひとつ。

そんなシアーなブルーを、春らしいピンクのまぶたに添えてクールダウンさせたら、知的で品のある可愛らしさが誕生！

まなざしをきわ立たせるように、ほおや口元はヌーディに徹することでオトナ化もいっそう加速。

使用するアイテムはこちら♡

【A】ドレスドブルーム アイズ 101 6,600円／ジルスチュアート ビューティ（限定）
▶サテンのツヤが美しいブルーに、グレーやピンクが脇を固めるクールトーン配色。

【B】ブルーミングラッシュ ニュアンスカーラー 19 3,300円／ジルスチュアート ビューティ
▶透明感がありながら深みもあるネイビー。

【C】フェイスカラー ブラッシュ 02 4,400円（セット価格）／ポール＆ジョー ボーテ
▶目元のブルーとリップのベージュをつなぐ淡いオレンジチーク。

【D】アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 211 4,730円／NARS JAPAN
▶かすかに体温を感じさせるピンクベージュ。

HOW TO

How to アイシャドウ

A-1をアイホール全体に、A-2を下まぶた全体にしっかりと発色させるようつける。A-3を二重幅広めに重ねて陰影をプラスし、細いブラシで目尻の切れ込み部分と涙袋ラインにも入れて引き締める。

How to まつ毛

Bを上下まつ毛に塗る。

How to チーク

Cをブラシでほおの外側に丸くオン。

How to リップ

Dをオーバーリップにつける。

完成♡

ほんのり青みを効かせたアイシーなまなざしに、ヌーディなチークとリップをあわせて、知的で品のあるオトナ可愛い春メイクが完成♡

ブラウス 7,860円／Wild Lily

コレもおすすめ♡

Item 【セルヴォーク】ヴァティック アイパレット EX20

ピンク×ミントに、ピンキッシュな濃淡ブラウンがセットに。

ヴァティック アイパレット EX20 6,820円 ／セルヴォーク（限定）　

撮影／三瓶康友（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（TRON）スタイリング／城田望（KIND）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

本田紗来

あわせて読みたい

💖ぽってりリップが春にお似あい♡ お花みたいに可憐な「今っぽ春メイク」の作り方