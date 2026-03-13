巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作にして、『未知との遭遇』（1977）や『E.T.』（1982）『宇宙戦争』（2005）以来の“異星人映画”となる『ディスクロージャー・デイ』より、最新の海外版予告編映像が公開された。ついに、未確認飛行物体が……？

もし、私たちがこの宇宙で“ひとりではなかった”と知ったら。もし誰かがそれを示し、証明してみせたとしたら、あなたは恐怖を感じるだろうか。私たちは「ディスクロージャー・デイ（開示の日）」へ、限りなく近づいているのだ……。

これは恐怖映画か？それとも感動映画なのか？それすらも不明だが、映像で漂うのは張り詰めたような緊張感。畑にはミステリーサークルが出現し……、エミリー・ブラントが演じるニュースキャスターはテレビ出演中、その身体が乗っ取られたかのように、不気味な音声を発する。コリン・ファースが演じる男は、謎の装置によって、まるで精神を遠隔操作して他人と向き合っている。そしてコールマン・ドミンゴは「79年にわたる恐怖の嘘のキャンペーンは、終わらせなければならない」と訴えているが……？

映像の最後には、暗雲から未確認飛行物体が姿を現す。これが、新時代の未知との遭遇。オーケイ、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』のロッキーのようにはいかないかもしれないぞ？

タイトルの『ディスクロージャー・デイ（Disclosure Day）』とは「公表の日」という意味で、“世界に伏せられていた真実が知らされる”という本作のコンセプトを示唆している。原案はスピルバーグが担当し、脚本は『宇宙戦争』のほか『ジュラシック・パーク』（1993）など数々の作品でタッグを組んできたデヴィッド・コープが執筆した。

出演者は（2023）のエミリー・ブラント、『チャレンジャーズ』（2024）のジョシュ・オコナー、『キングスマン』シリーズのコリン・ファース、「理想のふたり」（2024）のイヴ・ヒューソン、『シンシン/SING SING』（2023）のコールマン・ドミンゴ。スピルバーグ自身の原案に基づき、『宇宙戦争』や『ジュラシック・パーク』（1993）などのデヴィッド・コープが脚本を執筆した。音楽は名匠ジョン・ウィリアムズ。

映画『ディスクロージャー・デイ』は2026年夏、日本公開予定。配給は東宝東和。