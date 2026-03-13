ÊÆ¹ñ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Î67¡ó¤¬¡È¥¹¥Þ¥ÛÎ¥¤ì¡É¡© ¥Ý¥é¥í¥¤¥É¼ÒCEO¤ËÊ¹¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´À¹´ü¤Ë¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÁª¤ÖÀ¸Â¸ÀïÎ¬
1937Ç¯¤Ë¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥é¥ó¥ÉÇî»Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¥é¥í¥¤¥É¡£À¸»º½ªÎ»¤È¤¤¤¦ÆóÅÙ¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯¸½ºß¡¢¡ÈÂÔË¾¤ÎÉü³è¡É¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Æ±¼ÒCEO¤ÎDan Dossa(¥À¥ó¡¦¥É¥Ã¥µ)¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤ÎºÆÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Ê¥í¥°²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤¿¿·À½ÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛPolaroid»Ë¾åºÇ¤âÁ¯ÌÀ¤Ê¥ì¥ó¥º¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖPolaroid I-2¡×
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´À¹¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢¸æ¼Ò¤¬¤¢¤¨¤Æ¡ÈÊªÍýÅª¤Ê¼Ì¿¿¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ËÃíÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡È·è¤·¤Æ¸Å¤Ó¤Ê¤¤²ÁÃÍ¡É¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Î¥¢¥Ê¥í¥°ÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬°ÅËë¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬¡¢¤³¤Î1¤Ä¤Î¥Þ¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ÇÁ´Éô´°·ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤³¤í¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¡ÈÂ¨ºÂ¤Ë³ÎÇ§¡¦²Ã¹©¡É¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ï¡ÈÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡ÉÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÔÊØ¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¤¿¤È¤¨¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¡¢10ÉÃ´Ö¤Ç100Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¡ÈÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡É¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»þ´Ö¤Çµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¼Ò¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÂÔ¤Ä»þ´Ö¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÅ¨»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Á¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¼«ÂÎ¤â¤¹¤´¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Î¡È¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¤Ò¤È»þ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂÔ¤Æ¤ÐÂÔ¤Ä¤Û¤É¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÀº¿ÀÀ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡È¥×¥ê¥¯¥é¡É¤ä¡È¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊ¸²½¡É¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¼Ì¿¿Ê¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤ÎÂç¤¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥«¥á¥é¤òÀìÌçÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¡Ä¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î67¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ïº£¡¢¡Ö¼«È¯Åª¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¤Êý¤¿¤Á¤â¥¢¥Ê¥í¥°¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤¬Èà¤é¤Ë¥µ¥µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢°ÊÁ°¤ÏThe Walt Disney Company¤Ë¤ÆÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¡¢ÆÃ¤ËDisney Consumer ProductsÉô⾨¤Ç¤Ï¥·¥Ë¥¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦³Æ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÀ®⻑¤È¥Ö¥é¥ó¥É³ÈÄ¥¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊDossa¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡Ö¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬³§¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤ÎÏÃ¤È¾¯¤·½ÅÊ£¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤ò¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯2·î26Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥á¥é¤È¼Ì¿¿±ÇÁü¤Îº×Åµ¡ÖCP+(¥·¡¼¥Ô¡¼¥×¥é¥¹)2026¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬(2·î25Æü¤Î¼èºà»þÅÀ)¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥¢¤Ê¥«¥á¥é¥Õ¥¡¥ó¤ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÁØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û»ä¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤È¤·¤Æ¤Ï¡È³Ø¤Ö»ÑÀª¡É¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ë¥à»ö¶È¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë»ö¶È¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Ý¥é¥í¥¤¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Ãæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¼è¤ê¡¢´¶¤¸¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·¡¼¥ó¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¡¼¥È³¦¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ï·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê²è²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤È¤â¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î1¤Ä¤Î¸«¤»Êý¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÁê¼ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸ò¤ï¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë°ì½ï¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤ÏÀ¸»º½ªÎ»¤È¤¤¤¦´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂÔË¾¤ÎÉü³è¡É¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÆÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡¢ºÇ¤âÂç¤¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡ÛËÜÅö¤Ë³§¤µ¤Þ¤Î¥Ý¥é¥í¥¤¥É°¦¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤«¤éËÜÅö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
¸½¾õ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²áµî50Ç¯¤ò¸«¤Æ¤âµ©¤Ë¸«¤ë½ÐÍè»ö¡£¤Ç¤¹¤Î¤Çº£¤Ï¡¢¹©¾ìÂ¦¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¸»ºÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¡Öº£¡×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢2024Ç¯9·î¤«¤éCEO¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó²ñ¼Ò¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢°ìÈÖÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢²ñ¼Ò¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢À®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹³ÈÂç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Î¤³¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÅê»ñ¤¹¤ëÂÎÀ©¤âÀ°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»Ë¾åºÇ¤â¹âÀÇ½¤Ê¸÷³ØÀÇ½¤ò»ý¤Ä¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖPolaroid I-2¡×¤Ï¡¢¥×¥í¤ä¥Ï¥¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤È¸À¤¦¤È¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥í»ÅÍÍ¤Î¡ÖPolaroid I-2¡×¤â¡¢ºòÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖPolaroid Flip¡×¤â¡¢¡ÖPolaroid Now & Now+ Generation 3¡×¤â¡¢°ìÁØ¿Ê²½¤·¤¿¥«¥á¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢6·î¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖPolaroid Go Camera¡×¤Ç¤â¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤¬½Ð¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤È¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ê¤è¤¤¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Åö¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖGeneration 3¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò40%»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é»ýÂ³²ÄÇ½À¤âÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅöÁ³Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤Ã¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹©¾ì¤òÆ°¤«¤¹»þ¤Ë½Ð¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤³¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ ¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤Ï»Ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£10Ç¯¡¢20Ç¯¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¡¢¤´¼«¿È¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â5ËüËç¤°¤é¤¤¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É(¾Ð)¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«ÊÖ¤¹»þ´Ö¤è¤ê¤â¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥È¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤¹»þ¤Î¤Û¤¦¤¬»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬À¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ä¡¢¼Ì¿¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÂÎ¸³¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤ì¤¬º£¤Î»þÂå¤Ë¤¹¤´¤¯É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤òÈþ¤·¤¯»£¤ë¤¿¤á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤»ä¤Ç¤â¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¡ÖPolaroid Flip¡×¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡¢¥³¥Ä¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£4¤Ä¤Î¥ì¥ó¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥½¥Ê¡¼¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤·Á¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìËç¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡ÛOK¡ª»ä¤Ï²ÈÂ²¤òÃæ¿´¤Ë¹Í¤¨¤ë¿Í´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ï4¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Èà¤é¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¥í¥ó¥É¥ó¤«¤é¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òÎ¥¤ì¤ë»þ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ËÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Î²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤¤¤Ä¤âÉô²°¤ÎÁ°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í§¿Í¤¬Íè¤ë¤È¤½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÊ¿°æ¤¢¤æ¤ß
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´À¹¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢¸æ¼Ò¤¬¤¢¤¨¤Æ¡ÈÊªÍýÅª¤Ê¼Ì¿¿¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ËÃíÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡È·è¤·¤Æ¸Å¤Ó¤Ê¤¤²ÁÃÍ¡É¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Î¥¢¥Ê¥í¥°ÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬°ÅËë¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬¡¢¤³¤Î1¤Ä¤Î¥Þ¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ÇÁ´Éô´°·ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤³¤í¡¢²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¡ÈÂ¨ºÂ¤Ë³ÎÇ§¡¦²Ã¹©¡É¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ï¡ÈÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡ÉÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÔÊØ¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¤¿¤È¤¨¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¡¢10ÉÃ´Ö¤Ç100Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¡ÈÁü¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡É¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»þ´Ö¤Çµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¼Ò¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÂÔ¤Ä»þ´Ö¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÅ¨»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Á¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¼«ÂÎ¤â¤¹¤´¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Î¡È¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¤Ò¤È»þ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂÔ¤Æ¤ÐÂÔ¤Ä¤Û¤É¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÀº¿ÀÀ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡È¥×¥ê¥¯¥é¡É¤ä¡È¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊ¸²½¡É¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¼Ì¿¿Ê¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤ÎÂç¤¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥«¥á¥é¤òÀìÌçÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¡Ä¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î67¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ïº£¡¢¡Ö¼«È¯Åª¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¤Êý¤¿¤Á¤â¥¢¥Ê¥í¥°¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤¬Èà¤é¤Ë¥µ¥µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢°ÊÁ°¤ÏThe Walt Disney Company¤Ë¤ÆÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¡¢ÆÃ¤ËDisney Consumer ProductsÉô⾨¤Ç¤Ï¥·¥Ë¥¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦³Æ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶ÈÀ®⻑¤È¥Ö¥é¥ó¥É³ÈÄ¥¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊDossa¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡Ö¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬³§¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤ÎÏÃ¤È¾¯¤·½ÅÊ£¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤ò¥¹¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯2·î26Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥á¥é¤È¼Ì¿¿±ÇÁü¤Îº×Åµ¡ÖCP+(¥·¡¼¥Ô¡¼¥×¥é¥¹)2026¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬(2·î25Æü¤Î¼èºà»þÅÀ)¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥¢¤Ê¥«¥á¥é¥Õ¥¡¥ó¤ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÁØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û»ä¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤È¤·¤Æ¤Ï¡È³Ø¤Ö»ÑÀª¡É¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ë¥à»ö¶È¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë»ö¶È¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Ý¥é¥í¥¤¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Ãæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¼è¤ê¡¢´¶¤¸¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·¡¼¥ó¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¡¼¥È³¦¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ï·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê²è²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤È¤â¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î1¤Ä¤Î¸«¤»Êý¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÁê¼ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸ò¤ï¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë°ì½ï¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤ÏÀ¸»º½ªÎ»¤È¤¤¤¦´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂÔË¾¤ÎÉü³è¡É¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÆÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡¢ºÇ¤âÂç¤¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡ÛËÜÅö¤Ë³§¤µ¤Þ¤Î¥Ý¥é¥í¥¤¥É°¦¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤«¤éËÜÅö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
¸½¾õ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²áµî50Ç¯¤ò¸«¤Æ¤âµ©¤Ë¸«¤ë½ÐÍè»ö¡£¤Ç¤¹¤Î¤Çº£¤Ï¡¢¹©¾ìÂ¦¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¸»ºÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¡Öº£¡×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢2024Ç¯9·î¤«¤éCEO¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó²ñ¼Ò¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢°ìÈÖÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢²ñ¼Ò¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢À®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹³ÈÂç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Î¤³¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÅê»ñ¤¹¤ëÂÎÀ©¤âÀ°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»Ë¾åºÇ¤â¹âÀÇ½¤Ê¸÷³ØÀÇ½¤ò»ý¤Ä¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖPolaroid I-2¡×¤Ï¡¢¥×¥í¤ä¥Ï¥¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤È¸À¤¦¤È¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥í»ÅÍÍ¤Î¡ÖPolaroid I-2¡×¤â¡¢ºòÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖPolaroid Flip¡×¤â¡¢¡ÖPolaroid Now & Now+ Generation 3¡×¤â¡¢°ìÁØ¿Ê²½¤·¤¿¥«¥á¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢6·î¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖPolaroid Go Camera¡×¤Ç¤â¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤¬½Ð¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤È¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ê¤è¤¤¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Åö¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖGeneration 3¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò40%»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é»ýÂ³²ÄÇ½À¤âÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅöÁ³Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤Ã¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹©¾ì¤òÆ°¤«¤¹»þ¤Ë½Ð¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤³¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ ¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤Ï»Ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£10Ç¯¡¢20Ç¯¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¡¢¤´¼«¿È¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â5ËüËç¤°¤é¤¤¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É(¾Ð)¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«ÊÖ¤¹»þ´Ö¤è¤ê¤â¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥È¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤¹»þ¤Î¤Û¤¦¤¬»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬À¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ä¡¢¼Ì¿¿¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÂÎ¸³¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤ì¤¬º£¤Î»þÂå¤Ë¤¹¤´¤¯É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤òÈþ¤·¤¯»£¤ë¤¿¤á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡Û¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤»ä¤Ç¤â¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¡ÖPolaroid Flip¡×¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡¢¥³¥Ä¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£4¤Ä¤Î¥ì¥ó¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥½¥Ê¡¼¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤·Á¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìËç¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚDan Dossa¤µ¤ó¡ÛOK¡ª»ä¤Ï²ÈÂ²¤òÃæ¿´¤Ë¹Í¤¨¤ë¿Í´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ï4¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Èà¤é¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¥í¥ó¥É¥ó¤«¤é¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òÎ¥¤ì¤ë»þ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ËÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Î²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤¤¤Ä¤âÉô²°¤ÎÁ°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í§¿Í¤¬Íè¤ë¤È¤½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÊ¿°æ¤¢¤æ¤ß
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£