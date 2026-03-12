山本昌邦JFA技術委員長の再任が内定、前委員長の不祥事受け昨年10月からND兼任
日本サッカー協会(JFA)は12日、理事会を行い、2026年度の役員改選に伴う技術委員長の就任予定者として山本昌邦氏の再任が内定した。29日の臨時理事会で正式決定する。
2004年のアテネ五輪でU-23日本代表監督を務めた山本氏は23年、ナショナルチームダイレクターに就任。昨年10月からは不祥事で解任された影山雅永前技術委員長の後を継ぎ、技術委員長を兼任していた。宮本恒靖会長は昨年10月時点で、今月の任期満了後は新たな技術委員長を選任する方針を示していたが、方針転換を経ての再任内定となった。
役員改選ではその他、これまで女子委員長を務めていた佐々木則夫氏が退任し、今泉守正氏の就任が内定した。
2004年のアテネ五輪でU-23日本代表監督を務めた山本氏は23年、ナショナルチームダイレクターに就任。昨年10月からは不祥事で解任された影山雅永前技術委員長の後を継ぎ、技術委員長を兼任していた。宮本恒靖会長は昨年10月時点で、今月の任期満了後は新たな技術委員長を選任する方針を示していたが、方針転換を経ての再任内定となった。
役員改選ではその他、これまで女子委員長を務めていた佐々木則夫氏が退任し、今泉守正氏の就任が内定した。