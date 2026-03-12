ももクロ・玉井詩織「あのときの私は美しい」自ら語る「アイドル史に残る名シーン」とは？

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃802は「クイズ！あの人に聞きました」をお届け！

◆飯塚悟志、ももクロに会えないと寂しい？

関係者へのアンケートを通して、ももクロの素顔を浮き彫りにするこの企画。前回は、メンバーそれぞれに関するエピソードが明かされた。

今回は、いつもMCを担当している東京03・飯塚悟志にまつわるクイズ「ももクロ4人に聞きました。飯塚悟志にかわいらしさを感じる瞬間は？」だ。メンバーは、自分のアンケート回答以外を予想し、答えることに。

高城の「ちょいちょい屈託のない笑顔を見せてくる」は正解。玉井が「番組収録とかで楽しそうに笑っている姿を見るとき」と回答していた。

自分の笑っている顔を「かわいい」と言われた飯塚は、「俺のこと、おじいちゃんだと思ってる？」と苦笑いを浮かべる。さらに飯塚がタジタジになったのは、日本武道館でともにコントをしたときのエピソードだ。

2021年に行われた『ドリフ＆ももクロ ライブフェス〜コントもあるョ！全員集合』の話題になると、佐々木が「いいの？ 自分で言わなくて。思い出してよ」と飯塚をけしかける。

飯塚は妻と「家に帰ってシャンパンで乾杯した」と回答するが、すぐさま高城が「違う！ それでどうしたの!?」とたたみかける。

ここでようやくみんなが言わせようとしている回答を思い出した飯塚は、恥ずかしがりつつ、口を開いた。

「絶対イヤなんだけど、自分で言いたくないんだけど。X（当時はTwitter）のヘッダーを、ももクロと一緒にやったコントの写真にした」

これが正解だ。高城のアンケート回答には「酔って、SNSのヘッダーをももクロにしてくれるところ」と書かれていた。武道館公演を無事に終えた飯塚は、自宅で祝杯を挙げ、酔っ払った勢いでももクロとの思い出の写真をSNSの一番目立つところに掲載したのだ。

飯塚は「（ももクロと一緒にやった）あのコントが、すごくよかったんですよ。写真もめちゃくちゃよかったので」と言い訳するも、佐々木は「すぐ（ヘッダーの画像を）元に戻すところも含めてかわいい」と飯塚の本心に迫る。すっかり参ってしまった飯塚は「次行けよ！」と必死だ。

最後にめくられたのは、佐々木のアンケート回答。「ご飯とか誘ってきてくれないところ。なんか大事にされている感あって、かわいくてうれしいです」と書いたそう。飯塚は「別に大事にしてるからじゃないよ。収録でもう十分だからだよ！」と言い返す。

しかし、司会の玉井に「でも会わなくなったら寂しくなるでしょ？」と問われると、「寂しくなるんじゃない？」と飯塚は照れ笑いを見せていた。

◆しおりんの涙は「アイドル史に残る名シーン」

飯塚がMCに戻り、続いては「ライブカメラマン11人に聞きました。ももクロライブの名シーンといえば？」へ。

玉井が「国立（競技場でのライブ開催）の発表のとき」と答えるも、これは不正解。自信満々だった玉井は「あんな名シーンない。アイドル史の中でも名シーン…」「あのときの私の涙とか美しい」と自画自賛する。

正解は、佐々木が挙げた「国立（競技場のライブで）の夏菜子ちゃんの最後のあいさつ」。ここで百田が、当時の秘められたエピソードを明かす。

アンコールでラストの曲が終わったあと、メンバーがひとりずつ順番に聖火台のもとへと向かい、最初に高城が歩き始めたとき、観客席から「れにちゃん、辞めないでー！」という声が上がったというのだ。

もちろん高城は辞めないのだが、このときの演出が観客に誤解を与えてしまい、高城が辞めるのではないかという空気が会場を満たしたのだという。高城自身も「私、辞めるんだっけ？って思った」と笑う。

ももクロの偉大なヒストリーが明らかになるこのアンケートは、次回へ続く！