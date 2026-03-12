になに（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/12】人気YouTuber・になにが3月11日、自身のInstagramを更新。カフェでのショットを公開した。

【写真】164cm54kgの美女「いい女感がたまらない」胸元大胆開きのタイトトップス姿

◆になに、胸元ザックリトップス姿


になには「3月入った分際でまだ動物の毛皮の力を借りないと外出できない 人間は愚かな…生き物…」（※原文ママ）とつづり、ファーアウターを着た姿を投稿。ジーンズにザックリと胸元が開いた白のトップスを合わせたコーディネートを披露している。

◆になにの投稿が話題


この投稿にファンからは「スタイル良すぎる」「大胆でカッコいい」「美しすぎる」「いい女感がたまらない」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】