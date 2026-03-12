YouTuberになに、胸元ザックリ白トップスでファン魅了「大胆でカッコいい」「いい女感がたまらない」
【モデルプレス＝2026/03/12】人気YouTuber・になにが3月11日、自身のInstagramを更新。カフェでのショットを公開した。
【写真】164cm54kgの美女「いい女感がたまらない」胸元大胆開きのタイトトップス姿
になには「3月入った分際でまだ動物の毛皮の力を借りないと外出できない 人間は愚かな…生き物…」（※原文ママ）とつづり、ファーアウターを着た姿を投稿。ジーンズにザックリと胸元が開いた白のトップスを合わせたコーディネートを披露している。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎる」「大胆でカッコいい」「美しすぎる」「いい女感がたまらない」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆になに、胸元ザックリトップス姿
◆になにの投稿が話題
