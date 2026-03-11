株式会社焦点工房は、七工匠の交換レンズ「7Artisans 50mm F1.2 APS-C」を3月11日（水）に発売した。メーカー希望小売価格は2万2,100円。対応マウントはソニーE、ニコンZ、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ。

APS-Cサイズ相当のイメージセンサーに対応したマニュアルフォーカスの単焦点レンズ。35mm判換算で約75mm相当（マイクロフォーサーズ用は約100mm相当）の中望遠画角となり、ポートレートや小物撮影に適しているという。

開放F1.2の大口径レンズであることから、APS-Cフォーマットでも比較的大きなボケが期待できる。また、暗所でもシャッタースピードを確保できることで、手ブレや被写体ブレの軽減にも貢献するとしている。

金属製の鏡筒に、クリックストップ付きの絞りリングを搭載。

鏡筒一体型のスライド式レンズフードを採用しており、着脱の手間なくスムーズに収納・使用を切り替えられる。

距離指標には蓄光処理が施されており、夜間や薄暗い環境での視認性・操作性にも配慮した。

他のAPS-Cフォーマットの50mm F1.2レンズとしては、「TTArtisan 50mm f/1.2 C」「SAMYANG 50mm F1.2 AS UMC CS」が挙げられる。

レンズ構成図（左）、MTF曲線（右）

作例（提供：株式会社焦点工房）

作例（提供：株式会社焦点工房）

作例（提供：株式会社焦点工房）

対応マウント：ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ 対応撮像画面サイズ： APS-C 焦点距離：50mm（75mm相当）※マイクロフォーサーズは100mm相当 フォーカス：MF（マニュアルフォーカス） レンズ構成：5群7枚（EDレンズ1枚、高屈折レンズ3枚） 絞り：F1.2-16 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.7m フィルター径：55mm 外形寸法：約Φ63×63mm（フード収納時）※マウントにより異なる 質量：約411g ※マウントにより異なる 付属品：前後キャップ メーカー希望小売価格：22,100円