「信じられないほど沢山の方が聴いて下さっているとのお知らせ。本日メンバー5人揃って行っていたコンサートリハーサル中にスタッフから伝えられ、感激し、おめでとうを言い合っておりました」

3月5日に放送された報道番組『news zero』（日本テレビ系）にこうコメントを寄せたのは、同番組に月曜キャスターとして出演している嵐の櫻井翔（44）。

3月4日に配信がスタートした嵐の最後の新曲『Five』は、初日で320万回超の再生数を記録。配信開始初日の再生数としては、’21年に配信されたBTSの楽曲『Film out』の286・2万回を上回り、オリコン史上最高記録となった。

「『Five』の再生時間は4分27秒で、これは、デビュー曲『A・RA・SHI』と同じです。

また『ゆずれない』『風』などの歌詞も“リンク”しており、これまでのグループの歩みを感じさせます」（音楽関係者）

3月13日に札幌・大和ハウス プレミストドームでスタートする嵐のラストツアー。東京・名古屋・福岡・大阪をまわり、最終日は5月31日の東京ドームだ。

大野智（45）はラストツアーをもって、STARTO ENTERTAINMENTから退所することを2月末に発表した。

《嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています。まずは、今年5月31日まで、5人全員で嵐を駆け抜けたいと思います。最後まで見守っていただけると嬉しいです》

この大野のコメントに「“引退”という言葉が使われなかった」と指摘するのは芸能関係者。

「もともと大野さんは、コロナ禍により、’20年に予定していた有観客コンサートが行えず、ファンと直接触れ合うことができなかったことが心残りで、ラストツアー出演を決意しています。そのため、活動終了後には芸能界から離れると予想されていました。

今回、“自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたら”と語った裏には、ラストツアーで自分の気持ちがどう変わるかわからないという思いがあるからでしょう。5年ぶりに活動を再開させ、楽しい部分もあるのでは……。

また実際にステージに立ったときにどんな心境になるのか。大野さんにもわからないはずです」

大野は嵐活動終了後の計画を既に進めていた。

「大野さんは東京と宮古島の二拠点生活を送っていましたが、嵐の活動終了後は宮古島での生活が中心になる予定だそうです。島に親族も呼び寄せていますからね。

これまでと同じように、のんびり絵を描いたり、海釣りをしたり、好きなことに時間を費やしていくつもりだそうです。もはや“地元”と言えるほどなじんでいて、現地での人脈も広がっているといいます」（前出・芸能関係者）

■「人目を気にせずにくつろげる空間を」

島の土地を購入し、リゾート施設をプロデュースする経営者としての顔も持つ大野には、ある構想が浮かんでいるという。

「事業をさらに広げていくことを考えているそうです。宮古島だけでなく、周辺の離島にも手を広げていくのだとか。

特に久米島は近年、“まだ手つかずの自然が残る島”として国内外の富裕層から注目されていて、大野さんも興味を示しているそうです」（前出・芸能関係者）

大野が自信を深めているのには理由が。

「大野さんが意匠を凝らしたリゾートホテルはすでにほとんど完成していますが、嵐の活動再開が決まったことで本格的な開業は先延ばしになっているそうです。

ただ関係者などの宿泊はすでに受け入れているそうで、利用者からはおおむね好評なのだとか。一棟貸しの戸建て宿泊施設であるヴィラタイプのリゾート施設で、寝室以外にもキッチンやリビングが併設されています。一般的なホテルより一層、プライバシーを重視して設計されています。これは、大野さんの“人の目を気にせずにくつろげる癒しの空間を提供したい”というコンセプトに沿っているといいます」（前出・芸能関係者）

嵐の活動終了後には、予約が開始される見込みだというがーー。

「“会員制”にするというプランがあると聞きました。高級リゾート施設ですので、利用者の快適性を確保する必要がありますからね。

リゾート施設は、大野さんの自宅兼アトリエも兼ねていると報じられています。

大野さんのこだわりを実現するために、かなりの費用がかかっていることもあり、宿泊費は近隣のリゾート施設の相場より高くなってしまうそうです」（前出・音楽関係者）

大野のこだわりが詰まった高級ヴィラ。そこに招待したい人々が。

「嵐のメンバーです。’99年のデビューから、ともに一時代を築いた戦友ですからね。大野さんは“メンバーからは会費は取らない”という心づもりだと聞いています」（前出・音楽関係者）

活動終了後に、嵐の打ち上げが開かれる“計画”も。

「個人活動も忙しかった事情もあり、デビューからの27年で、プライベートで5人がゆっくり顔を合わせることはほとんどありませんでした。特定のメンバー同士で食事をしたり、自宅を訪れたりすることはあったそうですが……。

ラストツアーを完走した後に、宮古島のヴィラで集まることになるのでは。大野さんもみんなにお披露目したいと考えていますから。

ラストツアーを終えると、大野さんはすぐに宮古島で生活することになるといいます。これまで頑張ってきたリーダーを労うために、彼が最もリラックスできる宮古島に嵐のメンバーが集結することになるでしょう」（前出・音楽関係者）

宮古島に5人が集結し、「大野ランド」で行われる嵐の打ち上げ費用は、リーダー・大野が持つことになりそうだ。