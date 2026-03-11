なぜ高額の薬が存在するのか…意外と知らない「薬の市場と仕組み」

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』

オーファンドラッグとは

患者さんの数が少ない希少疾病の場合、たとえ基礎研究で有望な新薬候補が見つかっても、十分な人数を集めて臨床試験で効果を証明することが難しかったり、市場規模が小さく採算がとれなかったりするため、研究・開発がなかなか進まないことがあります。こうした事情から、新薬候補を育てて臨床に実用化する製薬企業が現れない医薬品は、「孤児」にたとえて、「オーファンドラッグ」と呼ばれています。

この問題を解決するために、アメリカでは1983年に「オーファンドラッグ法」が成立しました。この法律では、アメリカ国内で患者数が20万人以下の希少疾病に対して、新薬開発の研究費を助成したり、研究・開発費用の税控除を認めたり、さらには特許とは別に7年間の独占販売権を与えたりする優遇措置を設けています。

日本でも、1985年から同様に、小規模ながら希少疾病の新薬開発支援が行われるようになり、1993年には薬事法改正でオーファンドラッグの支援制度が本格化しました。さらに、2015年には、「希少疾病用医薬品等の指定制度」が始まっています。この制度では、税控除、助成金の交付、そして新薬の優先審査といった支援が行われています。ちなみに、日本での希少の定義は、患者数5万人未満となっています。

日本がモデルにしたアメリカの仕組みを一言でまとめると、「研究・開発を金銭的に支援し、さらに開発に成功すれば7年間の独占販売を認めるので、競争相手なしで高価格を自由に設定して、十分に利益を得てください」というものです。つまり、経済的な優遇です。

この法律からみれば、オーファンドラッグがなぜ高額なのかがわかってきます。たとえば、キムリアについて計算してみましょう。キムリアのアメリカでの価格は47万5000ドルで、日本よりも高額に設定されています。仮に、研究・開発費用が8億ドルかかったとし、キムリアを使うアメリカ国内の患者さんは毎年およそ500人という推定から計算しましょう。これを7年間で回収するとすれば、1人あたりの負担はざっと23万ドルになります。さらに次の新薬開発費用も考慮して倍にすると46万ドル程度となり、販売価格とだいたい一致します。

でも、よく考えれば、これはアメリカ国内だけでの計算です。高額な医薬品を購入してくれそうな日本やEUを含む先進諸国における世界市場での売り上げを考慮すれば、なかなかうまくお得な価格設定です。

実は、21世紀に入ってから、オーファンドラッグは世界中で急速に増えています。たとえば2024年では、世界で行われている新薬の臨床試験のうち、約44％がオーファンドラッグのためのものです。アメリカでは、毎年認可される新薬の半分以上がオーファンドラッグだといわれています。この動きのおかげで、1983年に制度ができた当初はわずか10種類ほどしかなかった薬が、2010年には350種類、そして2024年には600種類以上にまで増えました。

また、患者さんの数は少なくても、1つひとつの薬がとても高額なため、オーファンドラッグの市場規模はかなり大きくなっています。実際、欧米では、処方薬全体の売り上げの11％を占めているそうです（IQVIA研究所、2024年レポート）。

