愛猫が大好きな人にだけみせる行動4選

猫の愛情は、受けた人なら誰でも笑顔になってしまうような、かわいらしい行動で表現してくれます。その中でも、特に大好きな人にだけ見せる行動を厳選してみました。

さりげない行動に見えますが、その愛に気づけたらいっそう猫との関係も深まりそうです。

1. 特定の人にだけ甘え声を使い分ける

猫はオトナになると、基本的に猫同士の関係で鳴くことが少なくなります。猫としてのボディランゲージやお互いに距離を取って暮らすマナーが身につくためです。

一方、飼い主などに向ける鳴き声は、人との暮らしの中で発達した特別な対人コミュニケーション方法といわれています。

その中でも、相手によって声の高さや長さ、響き方を変えるのは、要求の強さや相手との結びつきに関係があります。

もし、猫が高くてやわらかい声や、返事をしてくれるのを待つような鳴き方をするなら、遊びや食事の要求ではなく、「一緒に過ごしたい」「甘えたい」という気持ちを分かってほしいという思いが含まれているのです。

2.全体重をかけて体を預ける

足元にすり寄って、顔をこすりつけてくるような触れ方も、猫の愛情表現のひとつですが、体に触れるだけでなく、どしっと思い切り体重を乗せてくるのは意味が違います。

猫は本能として慎重な部分を持ち合わせているため、もし不安なことがあれば、すぐにでも動けるような姿勢を好みます。それにもかかわらず全体重を預けてくるのは、完全に緊張感を手放して信頼している証拠です。

特に自分から膝や胸の上に乗ってきてグーグー熟睡してしまうことがあるなら、精神的にも肉体的にも、完全に安心できる存在として受け入れていると考えられます。

3.お気に入りのおもちゃを持ってくる

猫の基本は単独生活です。イヌやオオカミのように成獣同士でエサを分け合う習性はありません。特に小さな獲物しか捕らない猫にとって、獲物は貴重で大切なものです。

ところが、人に飼われて安定して十分な食事が得られる猫は、獲物の代わりとなる「おもちゃ」を持ってくることがあります。これは「一緒に遊ぼう」という誘いだけではなく、狩りの成果を仲間に共有しようという意味が含まれています。

獲物を巣穴に持ち帰るように、飼い主のことを安全な場所としている場合や、母猫が子猫に獲物の仕留め方を教えるように、おもちゃを差し出す場合があります。これらはどちらも愛猫の心の中に愛情を感じているからなのです。

4.飽きるまでペロペロ舐める

猫がペロペロ舐めてくるのは、本来は親子や仲良しの猫同士で見られる「アログルーミング」と呼ばれる行動に近いものです。

アログルーミングは、相手の体に顔を近づけなくてはいけないので、信頼があってこそできる行動です。その状態で舐め続けるのは、飼い主を「お世話してあげたい存在」と思うからです。また、舐める行動は自分のニオイを残すことから、甘えや依存的感情も混ざっているのでしょう。

ただし、猫が舐めるところにクリームや薬などを塗ってあった場合は、そのニオイや油分に反応していることもあります。舐める行動は、完全に愛情だけが理由とは限らないので、状況によって見極めましょう。

猫の愛情サインへの応え方

猫の愛情を感じたら、同じように大好きな気持ちを伝えてあげたいですよね。しかし、猫の愛情表現がかわいいからといって、ガバッと急に抱き上げたり、撫で回したりするのはよくありません。

猫が愛情を示すのは、飼い主を「自分を守ってくれる存在」や「安心できる場所」と認識しているからです。そのため、特別なことをしようとするのではなく、いつも通りに接すること自体が、十分なお返しになります。

とはいえ、人には「返報性の原理」があり、何かしてもらうとお礼のようなものをしたくなるものです。その場合は、いつも通りに優しく撫でて、落ち着いた声で褒めてあげましょう。ちょっとしたおやつがあれば、少し与えるのもよいでしょう。

猫に対して「しなくてはいけない特別なこと」はありません。猫が望むのは「いつもと同じ」だからです。

まとめ

猫が飼い主を信頼している行動には、ゆっくり瞬きやすり寄りなどの行動がいくつかありますが、今回はその中でも特に大好きな人にだけ見せる行動を紹介しました。

もし、愛猫が普段とは違う声で鳴く、上に乗ってくる、おもちゃをくれる、舐めてくれるなどがあれば、特別な存在だと思われているのでしょう。

さりげない愛情表現は、いつものことだとなかなか気づけず、うっかり受け流してしまいがちです。猫は愛情の見返りを求めたりしませんが、もし気づいたときにはこちらも上手に応えてあげるようにしましょう。昨日よりもさらに信頼関係が深まっていくことでしょう。