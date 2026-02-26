フィード・ワンが反発している。２５日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を６８億円から７６億円（前期比１９．８％増）へ、純利益を５２億円から６０億円（同１１．４％増）へ上方修正したことが好感されている。 畜産・水産飼料の販売数量や平均販売価格が予想を下回る見通しとなったことなどから、売上高は３１１０億円から２８８０億円（同２．７％減）へ下方修正したが、畜産・水産飼