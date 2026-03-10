この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が相続財産の隠匿リスクを解説！『【要注意】時効は関係ありません！隠し財産は徹底的に調査されます。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が語る『【要注意】時効は関係ありません！隠し財産は徹底的に調査されます。』という動画では、税務調査や経費判断、相続財産の扱いなど、実務で起こり得る税務の疑問が次々と取り上げられていく。



冒頭では、経理業務を委託していた企業で発生した横領事件の話題が紹介される。経理担当者は資金の流れを把握できる立場にあるため、不正が起きた場合の影響は大きい。菅原氏は、経理業務は多くの権限を持つ業務であるがゆえに、監視や体制の整備が重要になると指摘する。担当者の配置や管理体制が、企業のリスク管理に直結するという視点である。



続いて取り上げられるのは、税務調査で指摘されたオンラインゲームの課金問題だ。取引先とのコミュニケーション目的でゲームを利用していた場合、それは経費として認められるのかという疑問である。菅原氏は、理屈としては成立する余地があるとしながらも、実際には「その支出が本当に業務のためだったのか」を証明できるかどうかが判断の分かれ目になると語る。仕事と私的利用の区分が曖昧になる支出ほど、税務上の説明が求められる場面が増えるというわけだ。



さらに印象的なのが、相続財産と時効に関する質問である。巨額の財産を金などに換えて長期間保管しておけば、税務上の時効を過ぎてしまうのではないかという極端な想定だ。これに対し菅原氏は、税務署は資産の流れや背景を広い視点で把握していると指摘する。仮に通帳の残高が少額でも、過去の資産状況との不自然な差があれば疑問は残る。そこで調査が行われれば、隠された資産は徹底的に追跡される可能性が高いという。



動画ではこのほかにも、事前確定届出給与の支給日の考え方や、ふるさと納税の返礼品を会社の費用として扱えるかといった実務的な質問が続く。いずれの話題にも共通しているのは、形式だけで判断するのではなく「実態」を見られるという税務の基本的な考え方だ。



税務の世界では、表面的には成立しているように見える処理でも、背景の事情によって評価が変わることがある。菅原氏の解説からは、制度の条文だけでは見えてこない実務の視点が浮かび上がる。細かな事例が次々と紹介されていくため、動画ではそのやり取りの流れも含めて理解が深まる内容となっている。