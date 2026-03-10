はごろもフーズの人気ブランド「シーチキン」と「サンリオキャラクターズ」のコラボパッケージが登場！

「オイル不使用シーチキンＬフレーク」など「シーチキン」6種類に、「ハローキティ」や「シナモロール」「クロミ」「リトルツインスターズ」などの計36種類のかわいいコラボデザインがラインナップされます☆

『シーチキン』×『サンリオキャラクターズ』コラボパッケージ

発売日：2026年3月より順次販売開始

※店頭の商品は順次切替となり、販売開始時期は在庫状況により異なります。

はごろもフーズ「シーチキン」とサンリオのキャラクターたちがコラボレーション！

シーチキン70g缶が、20種類の「サンリオキャラクターズ」とコラボした、『シーチキン』×『サンリオキャラクターズ』オリジナルデザイン缶として全36種のラインナップで登場します。

今回コラボレーションするシーチキンは、2018年発売の「オイル不使用シーチキンＬフレーク」「オイル不使用シーチキンマイルド」、2022年発売の「食塩不使用シーチキンＬフレーク」「食塩不使用シーチキンマイルド」、2023年発売の「シーチキンEvery」「オイル不使用シーチキンEvery」の合計6種。

現在販売されているシーチキンの中で最もフレッシュで、シーチキンブランドを担う、新しい価値が提供されるシーチキンです。

幅広い年齢層にファンを持つ「サンリオキャラクターズ」が、時代と共に進化する新しいシーチキンの価値を伝えてくれるコラボレーションとなっています☆

オイル不使用シーチキンＬフレーク

油が入っていないのに、油漬の食感を再現したいつものおいしいシーチキン。

きはだまぐろを使用したフレークタイプです。

コラボ缶は、麦わら帽子が目印！

「ハローキティ」「シナモロール」「マイスウィートピアノ」「タキシードサム」「バッドばつ丸」「けろけろけろっぴ」「パティ＆ジミー」の全7種がラインナップされます。

食塩不使用シーチキンLフレーク

素材の味を活かし、どんな料理にも合わせやすい食塩不使用の油漬シーチキン。

厳選した低塩分のきはだまぐろ原料を使用したフレークタイプです。

こちらのコラボ缶は、キャラクターたちがクッキング帽をかぶっています☆

「ハローキティ」「ポムポムプリン」「クロミ」「リトルツインスターズ」「ポチャッコ」「ウサハナ」「ザ ボードビルデュオ」の全7種が揃います。

オイル不使用シーチキンマイルド

油が入っていないのに、油漬の食感を再現したいつものおいしいシーチキン。

かつおを使用したフレークタイプです。

キャラクターと共に「シーチキン」が描かれた、かわいいデザインが目印☆

「ハローキティ」「ポムポムプリン」「クロミ」「リトルツインスターズ」「マロンクリーム」「ポチャッコ」「はなまるおばけ」の全7種が登場します。

食塩不使用シーチキンマイルド

素材の味を活かし、どんな料理にも合わせやすい食塩不使用の油漬シーチキン。厳選した低塩分のかつお原料を使用したフレークタイプです。

お弁当を食べる「マイメロディ」など、お食事スタイルが目印！

そのほか「ハローキティ」「シナモロール」「ハンギョドン」「あひるのペックル」「こぎみゅん」「ウィッシュミーメル」の全7種がラインナップされます。

シーチキンEvery

油のコクとしっとり食感が味わえる油漬シーチキン。

ぶりを使用したフレークタイプです。

法被とねじり鉢巻きで、お祭り気分の「サンリオキャラクターズ」が登場☆

「ハローキティ」「シナモロール」「ハンギョドン」「マイメロディ」の全4種が揃っています。

オイル不使用シーチキンEvery

油が入っていないのに、油漬の食感を再現したいつものおいしいシーチキン。

ぶりを使用したフレークタイプです。

水兵帽が目印！

「ハローキティ」「タキシードサム」「マイスウィートピアノ」「ポムポムプリン」の全4種が登場します。

全種類集めたくなる、「サンリオキャラクターズ」たちのかわいいオリジナルデザインのシーチキン缶！

『シーチキン』×『サンリオキャラクターズ』 のコラボレーション缶全36種は、2026年3月より順次販売開始です。

※「シーチキン」「オイル不使用シーチキン」「食塩不使用シーチキン」「シーチキンEvery」は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハローキティやクロミなど集めたくなる全36デザイン！『シーチキン』×『サンリオキャラクターズ』コラボパッケージ appeared first on Dtimes.