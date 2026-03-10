【失われたつながり】「母は家族の思い出まで奪ったのね」父に会って確信を深めた佳奈。信じてきた家族像が崩れ…【第9話まんが】【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（公開日：2025年12月26日）*****大学進学を機に上京して都内で就職した45歳の高木佳奈さん。現在は東京で夫と子どもの家族3人暮らしです。両親は離婚していて、母から「離婚原因が父にあった」と聞いてからは父と距離を置いてきました。しかしある日、父に認知症の疑いがあると伯父から連絡が。父が入居する施設探しを通して伯父一家と交流を深めた佳奈は…

過去にとらわれずに

前話からの続き。

従姉妹である円香ちゃんの家に泊まった翌朝のこと――。

私は父のことを改めて考えていました。

母の言葉だけでは語り尽くせない“父の一面”が、少しずつ見えてきたのです。

↓↓↓今を大事にしていけるといいよね！

お母さんと離婚したあとのこと…

その日、また父に会いにいきました。話したいことがあったからです。

↓↓↓そういえば駅前の…

お祝いに飲んだクリームソーダ

これまで信じてきた家族像が崩れ、心の中に母への怒りと深い悲しみが入り混じっていきました。

失われた時間の重さを思い知らされ、胸の奥に消えない痛みが残ったのです……。

