今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月9日（月）〜3月15日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月9日（月）〜3月15日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、多忙すぎてうっかりミスをしないようにしましょう。休む予定をつくっても良いでしょう。頑張れるタイミングですが、我慢しすぎて体の声を無視しないように気を付けて。恋愛面は、デートが予定通りに進まなくても、ガッカリしないようにしましょう。その場を楽しむなど、ポジティブ思考を保つようにしてみて。
★ワンポイントアドバイス★
いろんなものを試して、自分に合うものを見つけると良いでしょう。特にスキンケアを変えてみると運気アップに。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
