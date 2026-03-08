日曜劇場「リブート」ミセス藤澤涼架ナレーションの“サザエさん風”予告が話題「不穏さと明るさのギャップがすごい」「霧矢の活躍も楽しみ」
【モデルプレス＝2026/03/08】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）のX（旧Twitter）が、3月7日に更新された。フジテレビ系テレビアニメ「サザエさん」風の予告を公開し、話題を集めている。
【写真】「リブート」国民的アニメ風のパロディ予告が話題「3本立て風で凝ってる」
同アカウントは、翌日8日が「リブート」最新話の放送であることを受け、「さーて、明日のリブートは？」と添えて予告映像を公開。冒頭では鈴木演じる儀堂歩のアニメ画が登場し、「今週の『リブート』は？」と3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架演じる霧矢直斗によるナレーションで第7話のダイジェストが映し出された。
最後に「『早瀬仲間を集める』『しぇるたーの皆が一斉摘発される！？』『冬橋涙の別れ』でお送りします」と3本立て風で見どころを紹介。随所に「サザエさん」を彷彿とさせるパロディが取り入れられていた。
この投稿には「局間違えたかと思った（笑）」「3本立て風で凝ってる」「不穏さと明るさのギャップがすごい」「公式がネタに走ってるの最高」「藤澤さんの声がピッタリ」「霧矢の活躍も楽しみ」といった声が寄せられている。
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。（modelpress編集部）
