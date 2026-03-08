[3.7 ラ・リーガ第27節](サン・マメス)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アスレティック・ビルバオ]

先発

GK 1 ウナイ・シモン

DF 2 アンドニ・ゴロサベル

DF 3 ダニエル・ビビアン

DF 14 エメリク・ラポルト

DF 19 アダマ・ボイロ

MF 7 アレックス・ベレンゲル

MF 18 ミケル・ハウレギサル

MF 20 ウナイ・ゴメス

MF 30 アレハンドロ・レゴ

MF 44 Selton Sánchez

FW 9 イニャキ・ウィリアムス

控え

GK 27 アレックス・パディージャ

DF 12 ヘスス・アレソ

DF 15 イニゴ・レクエ

DF 17 ユーリ・ベルチチェ

DF 47 Iker Monreal

MF 6 ミケル・ベスガ

MF 8 オイアン・サンセト

MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ

MF 23 ロベルト・ナバーロ

MF 49 Eder García

FW 11 ゴルカ・グルセタ

FW 22 ニコ・セラーノ

監督

エルネスト・バルベルデ

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 24 エリック・ガルシア

MF 17 マルク・カサド

MF 20 ダニ・オルモ

MF 22 マルク・ベルナル

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 ラミネ・ヤマル

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 36 Álvaro Cortés

DF 42 Xavi Espart

MF 8 ペドリ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 43 Tomás Marqués

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 11 ラフィーニャ

FW 19 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

