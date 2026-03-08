ビルバオvsバルセロナ スタメン発表
[3.7 ラ・リーガ第27節](サン・マメス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 1 ウナイ・シモン
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 19 アダマ・ボイロ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 18 ミケル・ハウレギサル
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 30 アレハンドロ・レゴ
MF 44 Selton Sánchez
FW 9 イニャキ・ウィリアムス
控え
GK 27 アレックス・パディージャ
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 47 Iker Monreal
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 8 オイアン・サンセト
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 23 ロベルト・ナバーロ
MF 49 Eder García
FW 11 ゴルカ・グルセタ
FW 22 ニコ・セラーノ
監督
エルネスト・バルベルデ
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 24 エリック・ガルシア
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 ラミネ・ヤマル
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 36 Álvaro Cortés
DF 42 Xavi Espart
MF 8 ペドリ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 43 Tomás Marqués
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります