WBC1次ラウンド日本―韓国

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。8-6で勝利した。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手が1点を追う3回に2戦連発となる同点アーチ。韓国先発のコ・ヨンピョは打たれた瞬間、マウンドで膝に手をついてうなだれた。無慈悲な情景がX上で「オオタニサンに打たれた直後のコ・ヨンピョ投手が、あまりにも90度礼」との声が上がった。

メジャーホームラン王の一発から崩れた。4回1死走者なし、緩急を駆使して侍打線を翻弄したサイド右腕のコ・ヨンピョは大谷に投じたスライダーにタイミングを合わせれた。打った瞬間、それとわかる打球。打球を見送ったコ・ヨンピョはマウンドでお辞儀するかのように体を折り、表情を失った。同点弾を浴び、さらに鈴木誠也に2打席連発、吉田正尚にも本塁打を打たれて一気に崩れた。

ファンの間では、大谷に打たれた瞬間のリアクションが話題を呼ぶことに。しかし、力投した右腕に日本のファンからは「コ・ヨンピョは正直良かった」「コ・ヨンピョ投手とても良かったな…」「丁寧に投げていて、軟投派のお手本のような投手で好みだったわ」と労いの声もX上で上がった。結局、この回の途中でKOされ、グループ最大のライバル日本戦を託された右腕は2回2/3を3安打4失点だった。



