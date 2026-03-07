WBC1次ラウンド韓国戦

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平（ドジャース）が、2戦連発となるアーチを描いた。実に高さ46メートル、滞空時間7秒近くという衝撃のムーンショット。列島も騒然となっている。

1点を追う3回1死、大谷は緩い変化球を完璧にとらえた。高々と舞い上がった打球がなかなか落ちてこない。長い滞空時間を経て右翼席に着弾。NPB＋によると、飛距離124.4メートル、打球速度178.3メートル、高さ46メートル、角度41度という衝撃のムーンショット。ビルなら15階相当の高さで滞空時間は7秒近くだった。

X上には「あんなに滞空時間の長いホームラン初めて見た」「打球滞空時間長すぎて周東なら帰ってきてる」「なんちゅう本物線､滞空時間」など驚きの声が漏れた。大谷は前日の初戦・台湾戦も先制満塁弾を放っており、WBC自身初の2戦連発に。「大谷劇場」は終わらない。



（THE ANSWER編集部）