生後2ヶ月の頃の壱くんの体重はたった2キロ。あまり食に興味がなく食べる方ではなかったため、小さく育つのではと心配しつつ大切に育てた結果、すくすく大きくなった現在の成長ぶりが大きな反響を呼びました。

「大きくなってる笑笑」「人間にしたらモデル位の身長」と評判で、4万回以上再生されています。

【動画：ご飯に興味がない『たった2キロの子犬』→『小さく育つかな』と思ったら…予想と違った『まさかの成長』】

小さかった壱くん

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『1chigram_』へ投稿された、柴犬「壱くん」の様子です。生後2カ月の頃の壱くんは、たった2.5キロ。それほど食に興味がなく食べる方ではなかったといいます。

小柄に育つかもしれないと思いつつ大切に育てて、時は経ち1歳4ヶ月に。抱き上げると腕の中に納まっていた小さな壱くんは、なんと両手で抱えると飼い主さんの顔を隠してしまう程大きくなっていたのでした。

こんなに大きくなりました

1歳4ヶ月になった壱くんの体重は、16キロ。約1年で6倍以上に大きくなったことになります。ぱっと見ではそれほど大きく見えないのですが、飼い主さん曰く筋肉で引き締まった体型なのだそう。

柴犬の雄は生後12カ月で9～11キロ程が一般的と言われていることからも、ずいぶん大きいことが分かります。食の細さは子犬の頃から変わっていないのだそうで、食いしん坊だったらもっと大きくなっていたかもしれません。

現在日本を一周中！

驚きの成長ぶりを見せてくれた壱くんですが、現在日本一周の旅の真っ最中なのだとか。ハイエースをDIYしたキャンピングカーで、飼い主さんご家族とさまざまな景色や人やものと出会い、思い出作りをしているのだといいます。

飼い主さんご家族とずっと一緒という最高の時間を過ごしている壱くん。たくさんの「嬉しい」という気持ちが全身から伝わってきて、見ていて幸せな気持ちになりました。これからの旅も素敵なものになりますように。応援しています！

この投稿へは「ドヤ顔のイチくん可愛い」「健康で何より、幸せそうなお顔」「イチくん、16キロあるんですか？見えない！」「柴犬はこれくらいが可愛いのよ、細すぎる子より私は好き」など、すっかり大きくなった壱くんの姿に魅了された視聴者から多くのコメントと1700件以上のいいねが寄せられています。

飼い主さんと一緒に日本一周の旅をしているという柴犬の「壱くん」。Instagramアカウント『1chigram_』では、旅先のさまざまな土地での散歩や観光の様子、宿で寛ぐ姿など、壱くんの可愛さを堪能できる『壱の旅』が毎日公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「1chigram_」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。