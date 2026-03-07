俳優の中村倫也（39）が7日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。妻で日本テレビの水卜麻美アナウンサー（38）の最も凄いと思うことを明かす場面があった

水卜アナとの夫婦生活に話が及ぶと、中村は「本当に凄い人です。あの人の凄さはまだバレてない凄さがいっぱいありますね」としつつ、「1番凄いのは、お皿から食べ物がなくなってくると寂しそうな顔するんです。あれが一番凄いです。本当に食べ物が好きなんだな、って」と話した。

料理については、基本的に中村が作るといい、「好きなんで、作るのが」と説明。自己流で覚えていったそうで「ミスもいっぱいしてますよ。茹でたそうめん焼いたら美味しいかなってやったらもう食えるもんじゃないものが出来上がったり。でもそれが楽しかったり」と苦笑した。

「我流の良さはいっぱい失敗できるというか。なんでうまくできないんだろうが分かると凄い幸せというか。失敗、トライ、発見みたいなのが好き」としみじみ。

MCの笑福亭鶴瓶が「奥さん喜ぶやろ、もう食べるのが好きなあの人は」と聞くと、中村は「だから胃袋を掴んだ形ですね、よく言う」と笑った。

中村と水卜アナは2023年3月25日、SNSで結婚を発表した。