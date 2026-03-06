『ヴィジランテ』第23話 「ゼロ・アワー」あらすじ＆先行カット公開！
『ヒロアカ』公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ』第2期、第23話（第2期 第10話）「ゼロ・アワー」 のあらすじと先行カットが公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。
コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している本作TVアニメシリーズのFINAL SEASON（アニメーション制作：ボンズフィルム）がついに最終回の放送を迎え、世界中で大きな盛り上がりを見せている。
その ”ヒロアカ” の公式スピンオフシリーズとして『少年ジャンプ＋』で連載され、今年4月にTVアニメ第1期が放送されたのが『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。
”ヒロアカ” の数年前の物語となっている本作は、ヒーローの免許を持たない非合法（イリーガル）ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍を展開。主人公・コーイチをはじめとする《ヴィジランテ》たちの活躍だけでなく、 ”ヒロアカ” に登場するプロヒーローたちの若かりし頃の姿も話題に。第19話〜第21話で描かれた「相澤学生編」から一変、『ヴィジランテ』の日常が戻ってきて ”東京スカイエッグ編” が開幕。
このたび、第23話（第2期 第10話）「ゼロ・アワー」より、先行カットとあらすじが公開。イレイザーヘッドが変装してカニ子と潜入捜査を開始。キャプテンのファイナルイベントでは ”ヒロアカ” でお馴染みのプロヒーローたちが登場。 ”トリガー” についても新情報が……？
＜第23話（第2期第10話）「ゼロ・アワー」＞
ファットガムとカニ子が鳴羽田にやってきた！ ”トリガー” の流通網を探るためカニ子はイレイザーヘッドとコンビを組み潜入捜査を開始する。
そしていよいよ、キャプテン・セレブリティのファイナルステージが幕を開ける！ 熱狂に包まれるイベントだが、その会場の外には ”東京スカイエッグ” を狙う「傷顔の男」の姿があった…。
☆第23話先行カットをチェック！（写真11点）＞＞＞
（C）古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
