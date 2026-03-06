「憧れるのをやめましょう」から3年…大谷翔平が作る新しい侍ジャパン　米記者が注目「自由で遊び心があるチーム」【WBC】

侍ジャパンの中心的存在を担う大谷翔平と鈴木誠也(C)Getty Images

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を狙う侍ジャパン。そのチーム作りに、大谷翔平（ドジャース）の存在が大きな影響を与えているようだ。

米メディア『California Post』のディラン・ヘルナンデス記者は、今回の日本代表が「これまでより明るく、自由な雰囲気で、遊び心があり、リラックスしたチーム」と報じ、その中心に大谷のリーダーシップがあると伝えた。

記事では、強化試合で生まれたユニークなホームランセレブレーションを紹介。鈴木誠也（カブス）が先制本塁打後に「お茶を点てる」仕草を見せると、ベンチでは大谷が笑い、選手たちも同じ動きを真似て盛り上がったという。

このセレブレーションは、大谷が北山亘基（日本ハム）に考案を任せたことがきっかけだった。同メディアによれば、大谷はチームの雰囲気について「最初は若い選手が年上の選手に対して、積極的に話しかけられないような雰囲気がありました」と語っている。

そこで大谷は、礼儀正しすぎると感じていた北山に対して、日本文化を取り入れたパフォーマンスを考えるよう冗談交じりに命じた。最初の案は却下され、「もう一晩、考えてきて」と声をかけられた末に誕生したのが、「お茶点てポーズ」だった。