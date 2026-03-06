「えーなにこの並び」「凄いメンツ…」本田圭佑が“世界的大物”との豪華２ショット公開！「明日東京で大きな発表」予告にSNS騒然
本田圭佑が３月５日、自身のXを更新。世界的大物との豪華な２ショットを公開し、ファンの間で話題を呼んでいる。
本田は「スティーヴが明日東京で大きな発表をします」と題して投稿。そこには、笑顔で肩を並べるスティーヴ・アオキとの一枚が添えられている。
アオキはアメリカ出身で日本にルーツを持つ世界的DJで音楽プロデューサー。1996年のデビュー以来、EDMシーンを代表するヒット曲を数多く手掛け、グラミー賞にも２度ノミネートされた実績を持つアーティストだ。
一方の本田は、日本代表として３度のワールドカップに出場し、国際舞台で活躍してきたサッカー界のスター。ジャンルの異なる２人の“異色コラボ”とも言える並びに、SNS上では驚きの声が続出した。
ファンからは「えーなにこの並び」「凄いメンツ…」「何を発表するんだろう」「組み合わせ気になる！」「すんごいコラボ」などのコメントが寄せられ、翌日に控えるという“発表”の内容にも注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】本田圭佑×世界的DJの異色２ショット！
