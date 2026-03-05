この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が「京急 品川駅 新八ツ山橋鉄橋 送り出し工法｜営業線直上での77m移動の全記録【京急品川駅地平化 2026/2/22】」と題した動画を公開した。2026年2月22日深夜(実日付は23日)、京急品川駅の大規模改造工事の一環として、新しい八ツ山橋鉄橋がJRの営業線の上を横切る形で架設された。終電から始発までの限られた時間で、巨大な鉄橋を「送り出し工法」によってスライドさせるダイナミックな工事の様子が、さまざまな角度から記録されている。



工事はJR線の終電が走り去った深夜24時半から本格的に開始された。まず、作業員が線路上に集結し、作業用の通路などを整備。その後、25時25分、ついに鉄橋が「送り出し工法」によって動き出した。その様子は、まるで自走しているかのようだが、ナレーションでは「この鉄橋が動いているのを『走っている』と表現したのには理由があります」と解説。鉄橋の下に設置された台車が線路の上を移動しており、その光景は「巨大な列車のように線路の上を『走って』いる」のだという。



鉄橋は毎分2mというゆっくりとした速度で着実に移動し、26時頃には到達側に先端が到着。送り出し自体はわずか約35分という短時間で完了した。その後、レーザーによる精密な位置合わせや仮留めの設置、固定作業が行われ、27時半には主要な作業がすべて完了した。全体でもわずか3時間ほどの出来事であった。



この大規模な工事の背景には、京急品川駅の地平化を目指す「連続立体交差事業」がある。現在の高架駅を地上に移すことで、品川駅周辺の踏切3カ所を除却し、交通の円滑化と地域の分断解消を図ることが主な目的だ。この計画に伴い、駅間に急な勾配が必要となるため、新たな鉄橋の架設が不可欠となった。工事ヤードが手狭で大型クレーンの設置が困難なことや、JR線路内に橋脚を立てられないという制約から、今回の「送り出し工法」が採用された。



動画では今後も複数回にわたる送り出しや旋回、据え付けといった長期的な工事が行われる予定とのことだ。今回の工事は、リニア中央新幹線の開業や周辺の再開発など、大きく変貌を遂げる品川エリアの未来を象徴する第一歩と言えるだろう。