片平里菜、ツアー＜愛するたびに＞FINALシリーズ詳細決定＋5月公演までの共演者発表にホリエアツシや関取花など
片平里菜が4月1日、10thシングル「愛するたびに」をリリースする。これに伴って開催される全国ツアー＜“愛するたびに” Release TOUR 2026＞よりFINALシリーズの詳細が発表となった。
同ツアーは4月18日の沖縄・那覇Sound M’sを皮切りに、8月8日の福島・郡山Hip Shot Japanまで、全25公演をまわるもの。そのFINALシリーズとなる4公演のうち、大阪・心斎橋、愛知・名古屋、東京・渋谷公演は片平里菜TRIO(バンド編成)での出演。ファイナルの地元・郡山公演は弾き語りにてデビュー13周年を記念して行われる。チケットの最速先行チケット販売開始は3月7日午前10時から。
なお、全国ツアー＜“愛するたびに” Release TOUR 2026＞の5月公演までの共演者も明らかとなっている。
■＜片平里菜 “愛するたびに” Release TOUR 2026＞
4月18日(土) 沖縄・那覇Sound M’s
w/ abukutatta, Etranger
4月19日(日) 沖縄・コザCROSSOVER CAFE 614
w/ abukutatta, Etranger
4月21日(火) 神奈川・横浜F.A.D
w/ ホリエアツシ (ストレイテナー)
5月07日(木) 石川・金沢vanvanV4
w/ 片桐(Hakubi)
5月23日(土) 熊本 NAVARO
w/ 関取花
5月24日(日) 鹿児島 Live HEAVEN
w/ 関取花
5月26日(火) 福岡 LIVE HOUSE OP’s
w/ Predawn
5月28日(木) 広島 ALMIGHTY
w/ 花男
5月30日(土) 山口・周南LIVE rise SHUNAN
w/ 花男
5月31日(日) 島根・出雲APOLLO
w/ 花男
6月02日(火) 兵庫・神戸VARIT.
6月03日(水) 京都 LIVE HOUSE GATTACA
6月09日(火) 愛知・安城rock bar Neverland
6月12日(金) 埼玉・越谷EASYGOINGS
6月30日(火) 宮城・仙台ROCKATERIA
7月01日(水) 岩手・盛岡the five morioka
7月03日(金) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
7月04日(土) 栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-4
7月07日(火) 千葉LOOK
7月19日(日) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
7月20日(月/祝）北海道・旭川CASINO DRIVE
【FINALシリーズ】
7月23日(木) 大阪・心斎橋Music Club JANUS
open18:00 / start19:00
出演：片平里菜TRIO / 対バン有り
前売：5,000円(ドリンク代別)
▼e＋最速先行販売
受付期間：3/7(土)10時〜3/18(水)
受付URL：https://eplus.jp/katahirarina-tno/
主催：サウンドクリエーター
企画制作：BUCHI.RECORDS
7月25日(土)名古屋TOKUZO
open17:00 / start18:00
出演：片平里菜TRIO / 対バン有り
前売 5,000円(ドリンク代別)
▼e＋最速先行販売
受付期間：3/7(土)10時〜3/18(水)
受付URL：https://eplus.jp/katahirarina-tno/
主催：TOKUZO
企画制作：BUCHI.RECORDS
7月30日(木) 東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE
open18:00 / start19:00
出演：片平里菜TRIO / 対バン有り
前売：5,000円(ドリンク代別)
▼e＋最速先行販売
受付期間：3/7(土)10時〜4/22(水)
受付URL：https://eplus.jp/katahirarina-tno/
主催：duo MUSIC EXCHANGE
企画制作：BUCHI.RECORDS
8月08日(土) 福島・郡山Hip Shot Japan
open17:00 / start18:00
出演：片平里菜(弾き語り) / 対バン有り
前売：4,000円(ドリンク代別)
▼e＋最速先行販売
受付期間：3/7(土)10時〜4/22(水)
受付URL：https://eplus.jp/katahirarina-tno/
主催：郡山Hip Shot Japan
企画制作：BUCHI.RECORDS
■10thシングル「愛するたびに」
2026年4月1日(水)リリース
BCH-0007 1,980円(税込)
※数量限定盤
▼CD収録曲
1.愛するたびに
2.そんな夜を
3.うたのふるさと
4.女の子は泣かない room ver. 2026
