【足の痺れ改善】脊柱管狭窄症だけじゃない？関節のねじれを整えて不調をケアする方法
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が、「【治らないと思っていた足の痺れ】原因は脊柱管狭窄症だけではなかった!?関節のねじれを徹底ケア」と題した動画を公開しました。この動画では、元プロ野球選手の鹿取義隆氏をゲストに迎え、長年悩まされている足の痺れや体の不調に対し、関節のねじれや癒着を取る施術を行う様子を紹介しています。
施術は、腰痛の原因にもなり得るお腹の深部にある筋肉「大腰筋」のチェックから始まります。続いて、現役時代の負担が残る肩、手首、肘の関節を調整。特に肘の内側はトミー・ジョン手術の原因にもなる箇所として、癒着を入念に剥がしていきます。
メインとなる下半身のケアでは、かかとの傾きやアキレス腱のねじれに着目。関節の位置を本来の状態に戻すことで、神経への圧迫を軽減させるアプローチが行われました。背骨の調整では、関節に可動域がついたことで、背中を押した際の振動が全身に伝わるようになる変化も見られました。
施術後、鹿取氏は「足の裏の痺れが薄れた」と驚きの表情を浮かべました。最後には、親指側で地面を捉える歩き方のアドバイスも行われています。関節のケアと正しい身体の使い方を知るきっかけとして、本動画を参考にしてみてはいかがでしょうか。
施術は、腰痛の原因にもなり得るお腹の深部にある筋肉「大腰筋」のチェックから始まります。続いて、現役時代の負担が残る肩、手首、肘の関節を調整。特に肘の内側はトミー・ジョン手術の原因にもなる箇所として、癒着を入念に剥がしていきます。
メインとなる下半身のケアでは、かかとの傾きやアキレス腱のねじれに着目。関節の位置を本来の状態に戻すことで、神経への圧迫を軽減させるアプローチが行われました。背骨の調整では、関節に可動域がついたことで、背中を押した際の振動が全身に伝わるようになる変化も見られました。
施術後、鹿取氏は「足の裏の痺れが薄れた」と驚きの表情を浮かべました。最後には、親指側で地面を捉える歩き方のアドバイスも行われています。関節のケアと正しい身体の使い方を知るきっかけとして、本動画を参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
50年前の骨折が脊柱管狭窄症と関係していた？「足首のズレ」が招く身体の不調と驚きの真実
鹿取義隆「ボールは持てるのに箸は痛い」現役時代の骨折が招いた意外な後遺症とイチローを封じた“魔球”の真相
「もっと早く出会いたかった」乾貴士が絶賛！関節の“癒着”を剥がして本来の動きを取り戻す驚きの変化
チャンネル情報
日本の健康とアスリート支援に尽力する角田 紀臣先生の監修のもと、私たちは関節整体の専門技術を活かし、ケガのリハビリから日々のケアまで多方面でサポートしています。また、アスリートのセカンドキャリア支援にも力を入れています。全国の提携整体院もご紹介可能ですので、お近くの施術院を以下のリンクからお探しください。