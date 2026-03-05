YOSHIKI、F1日本グランプリ決勝にて“ピアノとドラム”による前代未聞の国歌演奏が決定！コメント映像も公開
YOSHIKIが、3月29日に三重県・鈴鹿サーキットにて開催される『2026 FIA F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース（以下『F1日本グランプリ』）』決勝スタート前セレモニーで、国歌演奏を行うことが明らかとなった。
■世界180ヵ国以上がYOSHIKIの国歌演奏を目撃
3月27日～29日に開催される『F1日本グランプリ』は、世界最高峰の自動車レースであるF1世界選手権シリーズの第3戦として開催され、開催期間中には20万人以上の観客が鈴鹿サーキットに集結する世界的イベント。
決勝レースは世界180以上の国と地域で中継される予定で、多くの視聴者が見守るなか、決勝スタート直前の国歌演奏はグランプリの幕開けを告げる象徴的なセレモニーとなる。
この世界最高峰の舞台で、日本が誇る世界的ミュージシャンであるYOSHIKIが、ピアノとドラムで「君が代」を演奏。ファンならずとも必見だ。
■YOSHIKI コメント
この度、鈴鹿サーキットで開催されるF1日本グランプリ決勝にて、国歌演奏を務めさせていただくことになりました 。鈴鹿サーキットという世界最高峰のモータースポーツの舞台で、日本国歌『君が代』を奏でられることは、音楽家としてこの上ない名誉だと感じています 。
今回のパフォーマンスでは、ピアノに加えてドラムも叩く予定です。 3度目の手術とリハビリを経て、再びこの地で皆さんに全力の音を届けられることを楽しみにしています。この機会に心から感謝し、特別な瞬間を音楽で届けられればと思います。
■関連リンク
『2026 FIA F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース』公式サイト
https://www.suzukacircuit.jp/f1
YOSHIKI OFFICIAL SITE
https://jp.yoshiki.net/