HANA・MAHINA「お風呂で10回歌えるまで出ない」ストイックな練習ぶり明かす
【モデルプレス＝2026/03/05】ガールズグループ・HANA（ハナ）のMAHINA（マヒナ）が3月5日、都内にて開催された『ポケットモンスター』シリーズのNintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』発売記念イベントに出席。新CMでの歌唱について練習を重ねていたことを明かした。
【写真】指原莉乃が憧れる声持つガールズグループメンバー
2月16日より放映中の新CMに出演するSixTONESの松村北斗、指原莉乃、MAHINA、狩野英孝が集結。4人が出演する新CMは、MAHINAの歌唱による「ぽこぽけ ぽこぽけ」というフレーズに合わせて4人がリズムに乗る様子が印象的だが、この歌唱についてMAHINAは「めちゃくちゃこれ難しい歌で、早口言葉の感じの歌なんですけど、私はお風呂で10回歌えるまで出ないというのを決めて練習をしたので、たくさん皆さんも歌っていただけたら嬉しいです」と呼びかけていた。
今作の主人公である「メタモン」をインスパイアした「へんしん」をテーマに、ゲスト同士がお互いにへんしんしたいところを話すフリップトークも。指原はMAHINAに「へんしんしたいところ」として「声帯」と回答し「グループ活動の歌声もすごく魅力的なんですが、今回のCMのような可愛らしい歌声もめちゃくちゃ魅力的」と絶賛。「歌声にしなかったのは、普段の喋り声もめっちゃ可愛くて。本当にすごい素敵だなと思いまして声帯にさせてもらいました」と話していた。
一方で、MAHINAは指原の「トーク力」に憧れを抱いているといい「YouTubeでもテレビでも指原さんワールドにすぐ持っていけるところが本当に素晴らしいので、ぜひトーク力をいただきたい」とにっこり。指原は「今日は発揮できていないので帳尻を合わせたいです」と謙遜していた。（modelpress編集部）
◆MAHINA、歌唱を猛練習
◆指原莉乃、MAHINAの「声帯」に憧れ
