生理をはじめとする女性特有の悩みをテクノロジーの力で解決することを目指す「フェムテック」や「フェムケア」が注目され、様々な商品やサービスが生まれています。

【写真を見る】生理痛、尿もれ、自律神経の悩み…女性の不調「個人の我慢」から「社会の課題」に フェムテック・フェムケア市場の広がり

女性の悩みに寄り添う商品

フェムテックとは「Female（女性）」と「Technology（技術）」を組み合わせた造語です。

女性の健康課題を先進的な技術で解決することを目指す製品やサービスのことで、近年、急速に普及しています。

熊本市のドラッグストアにも、生理用品売り場に、フェムテックに関連する商品がずらりと並んでいます。

ドラッグイレブン イオンタウン西熊本店 矢住隼人店長「新しい技術を使って開発された生理用品や、妊活サポート商品、更年期症状など、女性の悩みに寄り添うような商品が続々と出てきている。実際、そのような商品の売り上げはだいぶ伸びています」

人気を集めているのが「吸水ショーツ」。

ショーツそのものが吸水機能を持ち、生理や尿もれの悩みをサポートするもので、吸水性や速乾性に優れた素材が使われています。

“個人の我慢”ではなく“社会の課題”に

今や国内におけるフェムテックの市場規模は、800億円を突破し、今後さらに拡大すると予測されています（出典：矢野経済研究所 2025年11月27日）。

こうした成長の背景にあるのが、「女性活躍社会」の推進です。

女性特有の不調を“個人の我慢”に委ねるのではなく、“社会の課題”として解決するべき、という認識の高まりがあります。

いち早くフェムテックを取り入れて医療を進める産婦人科医の宮原院長は、この広がりをどう捉えているのでしょうか。

みやはらレディースクリニック 宮原陽 院長「生理痛（月経困難症）に悩んでいる女性は約3割もいると言われている。生理痛のある人は仕事を休んだり、仕事に行っても自分の能力を100％発揮できていなかったりする。経済的にも大きな損失が出ていることが知られています」

「フェムテックを活用することで女性の健康問題を解決できれば、女性自身だけでなく社会全体にとって良い影響が出る」

薬剤師が営む専門店

フェムテックの普及をきっかけに去年、熊本市にオープンしたのが、女性のデリケートゾーンの悩みに応える「フェムケア」の専門店。

店内には生理用品をはじめ、国内外から選びぬいたデリケートゾーン専用のソープや保湿剤など、様々な商品が並びます。

この店を始めた木村さんは薬剤師。医療の観点からだけでなく、多方面からケアできないかと、フェムケアに取り組んでいます。

フェムケア専門店「SOSO」 木村舞さん「現代の女性は仕事をしながら家事や育児をしてすごくハード。自分自身の悩みに気付くこともできていない。自分の体に向き合う時間が取れていないのが現状ではないかと思う」

商品の中には、地元・熊本の企業が開発したデリケートゾーン専用ソープもあります。

容器に特徴があり、上下に振ると微細な気泡が発生します。デリケートゾーンのpH値に合わせた弱酸性で、超微細な泡で洗うことで、かゆみや乾燥、むれ、におい、黒ずみなどをケアするというものです。

座るだけで骨盤底筋を鍛えることができると掲げるトレーニングチェアは、継続して使うことで、尿もれの改善が期待できるといいます。

ユニークなのは、「ハーブテント」を使った温活サービス。

テントの中に座り、ハーブの蒸気を全身に浴びて自律神経を整え、不調を改善するというものです。

1人の問題を みんなの問題に

木村さん「一人一人の悩みに合わせて、フェムテック・フェムケア商品を手に取って自分の悩みに気付くきっかけにしてほしい」

産婦人科医の宮原院長は「これまで見過ごされてきた女性の悩みを、社会全体で解決に向けて動くことが大事」と話します。

みやはらレディースクリニック 宮原陽 院長「フェムテックはますます広がっていくと思う。医師や専門家など、いろいろな人が協力し合って良いものにしていければ、必ず女性のためになると思う」