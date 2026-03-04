お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が4日、自身のアメブロを更新。3日のひな祭りに、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木から素敵なサプライズがあったことを明かした。

【映像】辻󠄀希美、次女・夢空ちゃんの初節句を報告 母娘2ショット披露

小原は「昨日、幼稚園から帰宅すると。。。お花」と切り出し、長女・こうめちゃんが幼稚園から帰宅した際の様子を報告。そこには、マックが可愛らしいうさぎの飾りが付いた「ひな祭りフラワー」を用意していたという。さらに、小原自身にも花束のプレゼントがあり、母娘で一緒に花を生ける心温まるひとときを過ごした。

そんな中、こうめちゃんは自らスマートフォンを持って、お花を撮影し始めたという。笑顔で花と写るこうめちゃんに「嬉しいねえー!!!」とつづった。

また、こうめちゃんが幼稚園で手作りした雛飾りや、スカートに付けていた可愛らしいチャームも披露。今朝も1人で雛飾りを眺めていたというこうめちゃんの様子に、「これからも すくすく育ってね。成長さみしいけどね」と健やかな成長を願った。

この投稿にファンからは「やるね〜マックさん！」「お家が華やかですね」「ステキなご家族」などのコメントが寄せられている。