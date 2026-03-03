【注意喚起】「屋根が飛んだら迷惑になるよ」突然現れて不安を煽る業者!?大雨のあとは特にご注意【作者インタビュー】
「郵便屋が集めた奇談」シリーズは、現役郵便局員で作者の送達ねこ(@jinjanosandou)さん自身の体験や見聞きしたことを漫画にしたもので、他局の同僚たちからも体験談が寄せられるようになったそうだ。大雨や台風のシーズンになると、民家の屋根を見上げ、声を掛けてくる人が各地に現れるという。「お宅の屋根の板金が浮いているのが見えて、親方が心配だから見てあげて来いって…」と善人のふりをして近づいてくるが、これは詐欺のことが多いのだとか！今回紹介する「屋根見る人にご用心」は郵便配達員が実際に目撃した詐欺師の話だ。本作について送達ねこさんに詳しく話を伺った。
本作「屋根見る人にご用心」は、他局の郵便局員から聞いたことを元に描かれているという。東京西部の工務店勤務の読者から「お客様からよく相談を受けます。数年前から結構増えているようです」という声も届いていたが、「自分は千葉の話を聞きました。東京西部も…と聞き、広範囲で起こっている詐欺事件のようで心配です」と話す作者の送達ねこさん。また、「『屋根が飛ぶとご近所さんの迷惑になる』と不安を煽ってくるので、大雨、台風シーズンはさらにこの手の詐欺が活発になるようです。この漫画を読んで『こういう詐欺もあるのか』と知ってもらえれば幸いです」と注意を促している。
さらに読者からは「うちには屋根ではなく、テレビのアンテナが傾いているので落ちたら危ない、と言ってきました」「両親がその手口に引っかかり430万円だまし取られました。取り返しましたけど、弁護士費用に50万かかりました…」などさまざまな手口や実際に被害に遭ったとのコメントも寄せられた。
高齢者や押しに弱そうな人が被害に遭いやすいそうだが、突然の訪問で少しでも不審に思ったら毅然と断り、気になるのであれば工務店などに依頼するのがよさそうだ。全国で多発する詐欺、自衛のためにもぜひ読んでみて。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
