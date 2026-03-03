はま寿司「はま寿司の中とろ100円と春の旨ねた祭り」を開催 - たいら貝&ししゃもフライも100円!
100円寿司チェーンの「はま寿司」は3月3日より、「はま寿司の中とろ100円と春の旨ねた祭り」を全国の店舗で開催している。
はま寿司「厳選まぐろ中とろ」
同フェアでは、赤身と脂のバランスが良く、とろけるような味わいの「厳選まぐろ中とろ」がお手軽価格の110円で登場。
はま寿司「たい ら貝」
さらに、程よい歯ごたえの「たいら貝」やサクサクの「カラフトししゃもフライ握り(タルタルソース)」も110円で楽しむことができる。
はま寿司「カラフトししゃもフライ握り(タルタルソー ス)」
はま寿司「北海道水揚げ 大切り天然ぶり」
また、脂の上品な甘みを楽しめる「北海道水揚げ 大切り天然ぶり」が176円で登場する。
はま寿司「車えび」
至福の一貫シリーズでは、濃厚な甘みと旨み、プリッとした身の「車えび」(319円)、2大会連続日本一を獲得したブランド和牛を味わえる「鹿児島黒牛5等級握り」(319円)、ふんわりとろけるような食感の穴子を丸ごと一本使った「一本穴子」(528円)がラインアップされている。
はま寿司「鹿児島黒牛5 等級握り」
はま寿司「一本穴子」
はまカフェラボからは、キャラメルの優しい甘さとコクが詰まった「キャラメルモンブラン」(297円)が登場する。
はま寿司「キャラメルモンブラン」
このほか、「牛骨白湯ラーメン」(429円)や「カリカリポテト(サワークリームオニオン味)」(297円)がサイドメニューにラインアップされている。
