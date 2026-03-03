「絶対買い溜めする」セブン×ピケカフェの″青いクレープ″が再登場！淡いブルーがゆめかわ

セブン-イレブンに、「ザ・クレープ pique cafe（ピケ カフェ）」が再登場！

森永製菓の「ザ・クレープ」と「gelato pique cafe（ジェラートピケカフェ、以下ピケカフェ）」がコラボしたクレープアイスです。昨年はその美味しさやビジュアルがSNSを中心に話題になりました。

2026年3月3日から、全国のセブン-イレブン店舗で再販売しています。Xでは「めちゃくちゃ美味しい」「前回買えなかったから嬉しい」「絶対買い溜めする」「ちゃんとジェラピケブルーだった」といった声が寄せられています。

味にも見た目にもこだわった心ときめくクレープ

ピケカフェの看板商品「バターとお砂糖のクレープ」をイメージした商品で、ザクッとした食感、もっちりとしたクレープ生地のコントラスト、バターの芳醇な香りを楽しめる味わいが特徴です。

さらに、甘さ控えめでやさしい味わいのアイスは、ブランドカラーである"ピケブルー"をイメージしたカラーに仕上げ、ひと目で"ピケカフェらしさ"を感じられるビジュアルになっています。

昨年買えた人も、今回初めて出会うという人にも、気軽にピケカフェ気分を楽しめるよう細部にまでこだわった、特別感のある一品です。

数量限定につき、なくなり次第終了となります。また、店舗によっては取り扱いのない場合があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部