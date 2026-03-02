加藤茶が明かした83歳の誕生日「一番にお祝い」してくれた大物実業家…自宅遊びに行くほどの意外な交遊関係

ザ・ドリフターズのメンバーでタレントの加藤茶が3月1日、83歳の誕生日を迎えた。

「加藤さんは63歳のときに急性大動脈解離を発症し、さらに結婚から約3年後の2014年にはパーキンソン症候群も患いました。

そのため、妻でタレントの加藤綾菜さんは、1日の塩分摂取量を6g以下にして、腎臓の状態をよく保つなど健康管理を心がけています。

その効果から、かつて200近くあった血圧は130くらいで落ち着いているそうです。加藤さんは誕生日におこなわれた綾菜さんとのトークショーでも、綾菜さんに何度も感謝の言葉をかけていました」（芸能担当記者）

そうしたなか、加藤は自身のXで、トークショーにZOZO創業者で実業家の前澤友作氏が駆けつけ「いちばんにお祝いをしてくれた」と報告している。

「加藤さんの似顔絵のクッキーと8本のロウソク、さらにバラの花や「83」の数字などでデコレーションされた、前澤氏持参のケーキとともに《前澤さんが一番に83歳の誕生日をお祝いしてくれました。この年になりお友達が出来て嬉しいです》とつづっています。

加藤さんと前澤氏は意外な関係に見えますが、共通の友人を介して知り合い、2025年には前澤氏の自宅に遊びに行くほどの仲になりました」（同前）

2025年8月、加藤が前澤氏の自宅へ初めて訪問した際のツーショットを、加藤はXに投稿している。前澤氏はそのポストをリポストして《家に加藤茶さんが遊びに来てくれました。利休（※前澤氏の愛犬）もふぃーちゃん（※前澤氏の愛猫）も大喜びしてましたが、実は一番喜んでいたのは僕です》とつづっていた。

「綾菜さんは、加藤さんが『この年になっても友達ができるとは思わなかった。うれしいな』と語っていたと、SNSなどで紹介していました」（同前）

加藤は周囲に、自らの芸名にちなんで「108歳の『茶寿（ちゃじゅ）』まで舞台に立ちたい」と意欲を見せているという。ザ・ドリフターズのメンバーで、2026年に93歳となる高木ブーともども、いつまでも笑いを届けてほしい。