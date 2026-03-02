¤ä¤ß¤Ä¤¡ª ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó3Ê¬¤ÎÄ²³è¥µ¥é¥À¡×¡£ÊØÈëÂÐºö¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÆ±»þ¤Ë
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡© ¡Ö´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¡ÖÂÎ»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¡×¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÁÛÁü¤Î2ÇÜ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ÆÂÎ»éËÃ¤Þ¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¤´¾Ò²ð¡£¸¦µæÊó¹ð¤ò´ð¤Ë¸ú²Ì¤â¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤Ä²³è¸ú²Ì
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¡Ö¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¡×¤Ê¤É¡¢Ä²¤äÂÎ¤ËÎÉ¤¤À®Ê¬¤¬¤È¤Ë¤«¤¯À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤¤Ã¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¤Ë¤ó¤¸¤óÇÀ²È¤µ¤ó¤ÎÄ²Æâ´Ä¶¤Ï¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤À®Ê¬¤¬¡¢¡Ö¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª µÈÎÓÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÎÊó¹ð¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¦ÊØÈë¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¡Ê¢¨1¡Ë
¡¦ÂÎ»éËÃ¤ÎÃßÀÑ¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¡Ê¢¨2¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë11,722¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤«¤é¤Î¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¡Ê¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤Ê¤É¡Ë¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÊØÈë¥ê¥¹¥¯¤¬ÌóÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ËËÉÙ¤Ê¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤Ê¤É¤òÆü¾ïÅª¤ËÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ËÊØÈë¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¢¡¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä²¤ËÎÉ¤¤¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Û¤É¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ»éËÃ¤ÎÃßÀÑ¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢·ìÃæ¤Î¦Â¥«¥í¥Æ¥óÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤ÉÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂÎ»éËÃ¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤Ë¤Ï¶¯¤¤¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤Ï¡¢Ï·²½Í½ËÉ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¡ÖÄ²³è¡×¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡ÖÏ·²½Í½ËÉ¡×¤Î°ìÀÐ»°Ä»¤Ê¿©ºà¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡ª ¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¡¢ºÇ¶¯¤ÎÄ²³è¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¡¡ã¥ì¥·¥Ô¡ä¤ä¤ß¤Ä¤Ä²³è¤Ë¤ó¤ï¤«¥µ¥é¥À
¡ãºàÎÁ¡ä
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä¡Ä¾®1ËÜ¡ÊÌó100g¡Ë
´¥Áç¤ï¤«¤á¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3ÇÕ¡ÊÀ¸¤ï¤«¤á¤Ê¤é90¡Á100g¡Ë
¥³¡¼¥ó¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ù¾ßÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2ÇÕ
¡ù¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1¡Á2ÇÕ
¡ù¤«¤Ä¤ªÀá¡Ä¡Ä¾®Ê¬¤±1ÂÞ
¡ù¤¹¤ê¤´¤Þ¡Ä¡Ä¹¥¤¤Ê¤À¤±¡ÊÌÜ°Â¤ÏÂç¤µ¤¸1¤¯¤é¤¤¡Ë
¢¡¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ Èé¤òÇí¤¤¤¿¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÀéÀÚ¤ê¡Ë¤·¤¿¤é¡¢ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ500W¤Ç3Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¡£´¥Áç¤ï¤«¤á¤ÏÌá¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢ ¤ï¤«¤á¤Î¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¥ó¤·¤¿¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¾å¤Ë¤ª¾è¤»¤¹¤ë¡£
£ ¤¢¤È¤Ï¥³¡¼¥ó¤È¡¢¡ù¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡Ê¾ßÌý¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¡¢¤¹¤ê¤´¤Þ¡Ë¤ò¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ãÏÂ¤¨¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡ª
¢¡Ä²³è¤Ë¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÉûºÚ
º£²ó¤Ï¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¸ú²Ì¤È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄ²³è¥ì¥·¥Ô¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºî¤êÃÖ¤¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢3Æü°ÊÆâ¤òÌÜ°Â¤Ë¿©¤ÙÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¾ßÌý¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬È´·²¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤òÈë¤á¤¿¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÉûºÚ¤Î1¤Ä¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ê¢¨1¡ËJiangnan Wang ¡ÖAssociation between dietary carotenoids intake and chronic constipation in American men and women adults: a cross-sectional study¡×¡Ê2023¡Ë
¡Ê¢¨2¡ËNan Yao ¡ÖThe association between carotenoids and subjects with overweight or obesity: a systematic review and meta-analysis¡×¡Ê2021¡Ë
¡ãÊ¸¡¦ÎÁÍý¼Ì¿¿¡¿Ä²³è¤Î¸¦µæ²È¤¶¤Ã¤¡¼¡ä
¡ÚÄ²³è¤Î¸¦µæ²È¤¶¤Ã¤¡¼¡Û
Ä²³è¤Î¸¦µæ²È¡£¡Ö·ò¹¯¤ÈÂÎºî¤ê¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼11Ëü¿Í¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢ÏÀÊ¸¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Ä²³è¾ðÊó¤äÄ²¤¬À°¤¦¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯¿®Ãæ¡£Instagram:@zakii312¡¢Twitter:@chokatu_zakii
ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¡ÖÂÎ»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¡×¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÁÛÁü¤Î2ÇÜ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ÆÂÎ»éËÃ¤Þ¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¤´¾Ò²ð¡£¸¦µæÊó¹ð¤ò´ð¤Ë¸ú²Ì¤â¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¡Ö¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¡×¤Ê¤É¡¢Ä²¤äÂÎ¤ËÎÉ¤¤À®Ê¬¤¬¤È¤Ë¤«¤¯À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤¤Ã¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¤Ë¤ó¤¸¤óÇÀ²È¤µ¤ó¤ÎÄ²Æâ´Ä¶¤Ï¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤À®Ê¬¤¬¡¢¡Ö¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª µÈÎÓÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÎÊó¹ð¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¦ÊØÈë¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¡Ê¢¨1¡Ë
¡¦ÂÎ»éËÃ¤ÎÃßÀÑ¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¡Ê¢¨2¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë11,722¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤«¤é¤Î¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¡Ê¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤Ê¤É¡Ë¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÊØÈë¥ê¥¹¥¯¤¬ÌóÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ËËÉÙ¤Ê¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤Ê¤É¤òÆü¾ïÅª¤ËÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ËÊØÈë¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¢¡¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä²¤ËÎÉ¤¤¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Û¤É¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ»éËÃ¤ÎÃßÀÑ¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢·ìÃæ¤Î¦Â¥«¥í¥Æ¥óÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤ÉÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂÎ»éËÃ¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¦Â¥«¥í¥Æ¥ó¤Ë¤Ï¶¯¤¤¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤Ï¡¢Ï·²½Í½ËÉ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¡ÖÄ²³è¡×¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡ÖÏ·²½Í½ËÉ¡×¤Î°ìÀÐ»°Ä»¤Ê¿©ºà¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡ª ¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¡¢ºÇ¶¯¤ÎÄ²³è¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¡¡ã¥ì¥·¥Ô¡ä¤ä¤ß¤Ä¤Ä²³è¤Ë¤ó¤ï¤«¥µ¥é¥À
¡ãºàÎÁ¡ä
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä¡Ä¾®1ËÜ¡ÊÌó100g¡Ë
´¥Áç¤ï¤«¤á¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3ÇÕ¡ÊÀ¸¤ï¤«¤á¤Ê¤é90¡Á100g¡Ë
¥³¡¼¥ó¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ù¾ßÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2ÇÕ
¡ù¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1¡Á2ÇÕ
¡ù¤«¤Ä¤ªÀá¡Ä¡Ä¾®Ê¬¤±1ÂÞ
¡ù¤¹¤ê¤´¤Þ¡Ä¡Ä¹¥¤¤Ê¤À¤±¡ÊÌÜ°Â¤ÏÂç¤µ¤¸1¤¯¤é¤¤¡Ë
¢¡¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ Èé¤òÇí¤¤¤¿¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÀéÀÚ¤ê¡Ë¤·¤¿¤é¡¢ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ500W¤Ç3Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¡£´¥Áç¤ï¤«¤á¤ÏÌá¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢ ¤ï¤«¤á¤Î¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¥ó¤·¤¿¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¾å¤Ë¤ª¾è¤»¤¹¤ë¡£
£ ¤¢¤È¤Ï¥³¡¼¥ó¤È¡¢¡ù¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡Ê¾ßÌý¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¡¢¤¹¤ê¤´¤Þ¡Ë¤ò¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ãÏÂ¤¨¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡ª
¢¡Ä²³è¤Ë¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÉûºÚ
º£²ó¤Ï¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¸ú²Ì¤È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄ²³è¥ì¥·¥Ô¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºî¤êÃÖ¤¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢3Æü°ÊÆâ¤òÌÜ°Â¤Ë¿©¤ÙÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¾ßÌý¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬È´·²¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤òÈë¤á¤¿¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÉûºÚ¤Î1¤Ä¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ê¢¨1¡ËJiangnan Wang ¡ÖAssociation between dietary carotenoids intake and chronic constipation in American men and women adults: a cross-sectional study¡×¡Ê2023¡Ë
¡Ê¢¨2¡ËNan Yao ¡ÖThe association between carotenoids and subjects with overweight or obesity: a systematic review and meta-analysis¡×¡Ê2021¡Ë
¡ãÊ¸¡¦ÎÁÍý¼Ì¿¿¡¿Ä²³è¤Î¸¦µæ²È¤¶¤Ã¤¡¼¡ä
¡ÚÄ²³è¤Î¸¦µæ²È¤¶¤Ã¤¡¼¡Û
Ä²³è¤Î¸¦µæ²È¡£¡Ö·ò¹¯¤ÈÂÎºî¤ê¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼11Ëü¿Í¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢ÏÀÊ¸¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Ä²³è¾ðÊó¤äÄ²¤¬À°¤¦¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯¿®Ãæ¡£Instagram:@zakii312¡¢Twitter:@chokatu_zakii