なにわ男子・高橋恭平、誕生日に個人インスタ開設 キンプリ永瀬廉撮影のアイコンも公開「待ってました」「イケメンすぎる」と反響殺到
【モデルプレス＝2026/03/01】なにわ男子の高橋恭平が2月28日、個人のInstagramアカウント（＠kyohei.takahashi.official）を開設した。
【写真】キンプリメンバー撮影、高橋恭平の「かっこよすぎる」初投稿
2月28日に誕生日を迎えた高橋は「初めまして、いんすたぐらむ」とつづり、アカウントの開設を報告。黒のタートルネックを着こなし撮影したアイコン写真やメンバーとのオフショット、「4枚目の写真はだ〜れだ！」とアイコン写真の撮影の様子も披露した。また、その後の投稿では「廉くんの裏側のせちゃいまーす」とKing ＆ Princeの永瀬廉が高橋を撮影する様子を公開している。
この投稿を受け、ファンからは「待ってました」「開設おめでとうございます」「イケメンすぎる」「廉くんとった写真をアイコンにするの素敵」「オフ感最高」などさまざまな反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆高橋恭平、誕生日にインスタ開設
◆高橋恭平のインスタ開設に反響
