今回は、妻が1泊2日の旅行に出かけた直後、夫に起きたことについてのエピソードを紹介します。

育児に余計な口出しばかりしてくる夫…

「私は1歳の子育て中で、育休中です。夫は最近、残業のない職場に転職し、早く帰宅するようになりました。ただ夫が家にいる時間が増えたことで、育児に余計な口出しをするようになり、モヤモヤします。

離乳食は完全に手作りじゃないとダメとか、子どもの前で絶対にスマホを見るなとか、子どもが泣いたら1秒以内に抱っこしないとダメとか……。正直現実的に厳しいことも多いです。でもだからって夫が何かしてくれるわけでもなく。そのくせ、『俺ならもっと完璧に育児できるのに』『お前要領悪いな』などと言ってくるんです。

頭にきたので、この前夫に『1泊2日の旅行してきていい？』と言い、夫に子どもの世話を任せることにしました。夫は『1泊2日？ 余裕だろ』『俺が完璧な育児をしてやろう』と偉そうに言っていたので、どんなものかと思っていましたが、どうやら私が旅行に出かけた直後に、夫が私に内緒で買った知育玩具（1歳の子向けではないもの）を子どもに投げつけられ、夫は大けがをしたようです。また慣れない子どもの世話と家事の両立がかなり大変だったみたいで、私に何度もLINEしてきました」（体験者：30代女性・育休中／回答時期：2025年12月）

▽ 口出しばかりでろくに育児したこともないのに、いきなり1泊2日ひとりで子どもの世話をするのはかなり大変ですよね。この女性も不安はあったそうですが、夫が「行ってきていいよ」と言ったので任せたら、こんな結果になったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。