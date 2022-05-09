◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日 バンテリンD）

【牛島和彦 視点】打線ではDeNA・牧の存在感が光った。牧という打者は自分のことをよく理解している。相手投手が自分に対してどう攻めてくるのか、どんな球でストライクを取ってくるのかを考え、早いカウントで狙い球を絞って待っている。

この試合の一発を解き明かすなら“大野が自分に対して初球に直球で入ってくる確率は低い”という読みを基に変化球狙い。そこに甘めのカットボールが来て仕留めたということだろう。相手投手の持ち球や配球など、詳細なデータに自分への攻め方をプラスして打席での対応に落とし込んでいく。簡単にストライクを取りにいけない、投手にとっては厄介な打者だ。

侍ジャパンの打線は大谷、村上、佐藤輝、吉田ら左の大砲がそろっている。右の大砲では鈴木と岡本。そこにもう一枚、牧が加わると重みと迫力が出る。長打力もある牧が6、7番にいると投手の代え時が難しくなる。相手ベンチにとっては「邪魔な存在」になるはずだ。（スポニチ本紙評論家）