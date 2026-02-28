プレミアリーグ 25/26の第28節 ボーンマスとサンダーランドの試合が、2月28日21:30にバイタリティー・スタジアムにて行われた。

ボーンマスはイーライ ジュニア・クルーピ（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）、デイビッド・ブルックス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはエンゾ・ルフェー（MF）、エリエゼル・マイエンダ（FW）、チェムスディネ・タルビ（FW）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。サンダーランドのエリエゼル・マイエンダ（FW）がゴールを決めてサンダーランドが先制。

ここで前半が終了。0-1とサンダーランドがリードしてハーフタイムを迎えた。

ボーンマスは後半の頭から選手交代。デイビッド・ブルックス（MF）からエバニウソン（FW）に交代した。

62分、ボーンマスが選手交代を行う。タイラー・アダムズ（MF）からライアン・クリスティー（FW）に交代した。

64分ボーンマスが同点に追いつく。マーカス・タベルニエ（MF）のアシストからエバニウソン（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ボーンマスは58分にタイラー・アダムズ（MF）、86分にアレク・トート（MF）、90分にライアン・クリスティー（FW）、90+5分にアレックス・スコット（MF）に、またサンダーランドは33分にノア・サディキ（MF）、74分にロビン・ローフス（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-28 23:40:10 更新