知ってる人だけ得をする「PayPay」の活用術。未対応サイトでも使える裏ワザ
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆知らないと損する「ポイ活の裏技」
今回は「あまり知られていないポイ活の裏技」をご紹介します。ポイントを有効に使えるのでぜひ最後までご覧ください。
まずはQRコード決済の中でもシェアNo.1のPayPayについてです。PayPayにはいろいろな機能があり、多くの方はすべてを使いきれていないと思います。
あまり知られていない機能の1つに「PayPay残高カード」というのがあります。
クレジットカードのPayPayカードとは異なり、プリペイドカードのようなものです。
PayPay残高カードを利用すると、PayPay残高（マネー、マネーライト）またはPayPayポイントから引き落とされます。残高分しか使えないので、クレジットカードのように利用しすぎる心配はありません。
クレジットカードを持っていない場合、ネットショッピングではコンビニ払いなどを選ぶ必要があり、支払いに手間がかかります。
しかしPayPay残高カードなら、Visa加盟店でクレジットカードと同じように決済できるため、クレジットカードがなくてもオンライン決済がスムーズに行えます。
◆PayPay未対応でもPayPay残高カードなら利用可能
メルカリやチケットぴあなどはPayPay払いができないのですが、PayPay残高カードは利用可能です。そのため、PayPay未導入のオンラインショップでも、実質的にPayPayで支払っているのと同じ状態になります。また、PayPay残高カードの利用でPayPayと同じように0.5〜1％のポイント還元もあります。
ただし、海外サイトやYahoo!ショッピング、公共料金、電話料金などPayPay残高カードを利用できないサービスもあります。
また、SuicaやPASMOなど電子マネーへのチャージもできないのですが、各自治体が提供している地域電子マネーにはチャージできる場合があるので、地域電子マネーを導入している方は試してみてください。
◆審査不要で即発行！PayPay残高カードの始め方
なお、PayPay残高カードを始めるには審査がなく、本人確認さえ済んでいれば誰でも利用することができます。PayPayアプリで残高画面（赤い画面）にするとバーコード右下に「Tap」とあるので、そこをタップすると手続きを進められ、数分で発行が完了します。
また、PayPayには年齢制限がないので、クレジットカードを作れない18歳未満の子どもでもPayPay残高カードを持つことが可能です。
◆モバイルSuicaでポイント効率を最大化する方法
JR東日本が発行している交通系ICカード「Suica」の裏技もあります。まず、Suicaを利用するなら「モバイルSuica」が断然おすすめです。
JRE POINTに登録してJR東日本管轄の電車に乗った場合、プラスチックカードのSuicaだと電車運賃の200円につき1ポイントしか貯まりませんが、モバイルSuicaだと50円につき1ポイント貯まります。貯まるスピードが全然違いますし、カードを持ち歩く必要がないのでとても便利です。
そのモバイルSuicaにチャージする場合、Suicaアプリからだと500円単位で1万円までチャージできます。それを1円単位でチャージする裏技があるのです。iPhoneだとWalletアプリ、AndroidだとGoogleウォレットで1円からチャージできます。
iPhoneのWalletアプリの場合、Suicaを表示させると「チャージ」と出てきます。Googleウォレットだと「チャージする」とあります。そこをタップするとチャージする金額の入力画面になるので、そこで1円単位で入力が可能です。
◆期限切れを防ぐための「ファミペイポイント消化術」
