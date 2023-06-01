若林有子アナ、体重を落とす方法を聞いても「それは無理」

TBSの若林有子アナ（29歳）が、2月27日に放送されたラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。後輩に体重を減らす方法を聞いているが、教えてもらっても「無理」と言っていると語った。



リスナーからのメールで痩せにくくなったという話が出た後、今田耕司、そして若林アナも体重が戻りにくくなったという話題となる。若林アナは「体重が、前はラーメンとか焼肉を食べて一時的に増えても、次の週にあんまり食べなくしたらすぐ戻ったんですけど、今戻らなくなっちゃって。もう、30歳になる年なので、代謝が落ちてて。最近ずっとマッチョな後輩に、体重がどうやったら落ちるのか聞いてる」と語る。



ただ、若林アナによると、後輩からは「まず、グミを食べるのをやめてください」と言われ、「それは無理」と拒否し、さらに「ラーメンを食べるのをやめてください」と言われて「それも無理」と答えたそうで、今田から「落とす気ないやん！」とツッコミが入った。