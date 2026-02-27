昨年１２月に調教師試験に合格した和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー＝と藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が、今月末でステッキを置く。和田竜は落馬負傷で療養中だが、藤岡佑は２８日に阪神でラストライドに臨む。最後まで普段通りの姿勢を貫き、新たな挑戦の第一歩へとつなげる。東西トレセンでは定年を迎えた７人の調教師が、ホースマン人生にピリオドを打つ。最後の週末を目前にした今の胸の内を語った。

恩師に感謝の気持ちでいっぱいだ。７８年に大久保洋吉元調教師のもとで調教助手となり、９３年に厩舎を開業した土田稔調教師（７０）＝美浦。「師匠というより兄貴みたいな存在。親分の下でなかったら、ここまでやれたかどうか…。本当に恵まれました」と目頭を熱くさせながら感謝の気持ちを伝えた。

９７年にタイキシャーロックで南部杯を制覇。これが厩舎としての重賞初Ｖとなった。「最初に重賞を勝ってくれましたね。タイキさん、メジロさんらには本当に面倒を見てもらいました。周りに支えてもらいましたね。親分も周りを大事にしてくれていましたから」と厩舎の伝統を大事に引き継いできた。

若手ジョッキーがあいさつに来ると「厩舎に顔を出してくれるジョッキーは、みんなかわいいね。本当に楽しかった人生。若い人たちには頑張ってほしい」と優しくエールを送った。ラストウイークは土日の中山、阪神に８頭を送り出す。