堀田茜×SHIPS初コラボ登場♪着心地にこだわった大人服4型

SHIPSから、モデル・俳優として活躍する堀田茜さんとの初コラボレーションコレクションが登場します。忙しい毎日の中でも自然体で過ごせることをテーマに、見た目の美しさと着心地のよさを両立したアイテムを展開。オンにもオフにもなじむ上品なデザインは、大人のワードローブに寄り添う仕上がりです♡予約販売は2月26日（木）から、通常販売は3月5日（木）よりスタートします。

着心地にこだわった4アイテム

TEXBRID®ギャザーブラウス



価格：19,250円（税込）

クロップド丈でパンツイン・アウトどちらも美しく決まるブラウス。やや長めの袖が上品な印象を演出し、バックスタイルには贅沢なギャザーを施して華やかさをプラスしています。

撥水加工や速乾性、しわになりにくいイージーケア機能を備えた「TEXBRIT®」素材を使用し、日常使いしやすい一着に仕上がっています。

サイズ：ワンサイズ（展開カラー：ベージュ／ブラック／オフホワイト）

アイレットニットカーディガン



価格：18,700円（税込）

レースのような透け感のある編地が軽やかな印象のカーディガン。綿100％素材を使用し、シルクのような光沢と滑らかな肌触りを実現しています。

裾の太めリブがウエスト位置を高く見せ、スタイルアップ効果も期待できます。春はもちろん、冷房対策として夏にも活躍する便利な一枚です。

サイズ：ワンサイズ（展開カラー：オフホワイト／ブラック／ライトブルー）

フォーティーセブン新作WITH HEARTキャップ♡大人可愛いMLBデザイン

上品に着こなせるボトム2型

ジョーゼットスカート



価格：18,700円（税込）

すっきりとしたIラインシルエットが美しいスカート。ストレッチ性のある素材と後ろスリットで動きやすく、きれいめな印象と快適な穿き心地を両立しています。

取り外し可能な細ベルト付きでアレンジも楽しめます。深めのポケットを備えた実用性の高さも魅力です。

サイズ：36／38（展開カラー：ブラウン／ブラック）

ダブルクロスパンツ



価格：19,800円（税込）

立体感のあるダブルクロス素材を使用したパンツは、フレアシルエットが上品な印象。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、幅広いコーディネートに活躍します。

ストレッチ性があり快適な穿き心地で、深めのポケット付きなのも嬉しいポイントです。

サイズ：36／38（展開カラー：ブラック／ベージュ）

毎日に寄り添う大人服コレクション

今回の堀田茜×SHIPSコレクションは、忙しい日々の中でも無理なく着られる心地よさが魅力。自然体で過ごせるデザインはオン・オフ問わず活躍し、着るだけで気分が上向くような一着に出会えます♪

スペシャルWEBコンテンツでは着こなしも紹介されているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。