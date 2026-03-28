ペコちゃん×埼玉西武ライオンズの限定コラボ！可愛すぎるミルキー缶が登場♡

毎回話題を集めるペコちゃんコラボに、今年も注目の新作が登場♡埼玉西武ライオンズとの特別なコラボレーションとして、可愛さと遊び心が詰まった限定アイテムが展開されます。2026年3月31日（火）より先行発売、さらに4月以降も順次販売される今回のラインナップは、観戦のお供やギフトにもぴったり。ファンはもちろん、思わず手に取りたくなる魅力が満載です♪

可愛さ満点のミルキー缶

価格：880円(税込)

「ミルキー缶（みんなで走る／みんなでLポーズ）」は、埼玉西武ライオンズのユニフォームを着たペコちゃんと、レオ＆ライナが描かれた特別デザイン。

ペコちゃん、ドッグ、レオ、ライナが一緒に走るデザインと、みんなでLポーズを決めたデザインの全2種が揃います。

中にはミルキー15粒入りで、食べ終わった後も小物入れとして楽しめるのが嬉しいポイント♪

2026年3月31日（火）より一部店舗で先行発売、4月10日（金）からは埼玉県・東京都の一部店舗で展開されます。

銀座コージーコーナーのレモンスイーツ♡瀬戸内レモンでリフレッシュ

観戦のお土産にぴったりBOX

価格：200円(税込) ※BOXのみの金額

「ギフトBOX（埼玉西武ライオンズコラボ）」は、Lポーズをしたペコちゃんとレオ＆ライナがデザインされた限定パッケージ。

お好きなお菓子を詰め合わせて、自分だけのギフトが作れるのが魅力。

2026年4月16日（木）より「不二家銀座西武池袋本店」と「FUJIYA CONFECTIONERYエミテラス所沢店」で発売され、観戦帰りのお土産やちょっとした贈り物にもおすすめです。

春限定スイーツも見逃せない

価格：702円(税込)

さらに「不二家銀座」では春限定フレーバーも登場。「ポケットショートケーキ（ミルキー×愛媛県産せとか＆栃木県産スカイベリー）」は、ふわふわのブッセ生地にミルキークリームとフルーツをサンドした贅沢な一品。

せとかのジューシーな甘さとスカイベリーのまろやかさが絶妙にマッチします。2026年4月1日（水）より発売。ワンハンドで楽しめる手軽さも嬉しいポイントです。

コラボで楽しむ特別なひととき

ペコちゃんと埼玉西武ライオンズが織りなす今回のコラボは、可愛さだけでなく実用性や季節感も兼ね備えた魅力的なラインナップ。2026年春は、観戦のお供や日常のちょっとしたご褒美として取り入れてみてはいかがでしょうか♡限定アイテムなので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。