トレンド押さえるなら“この形”！【ZARA】40・50代の体型カバーにも◎「バルーンパンツ」

丸みのあるシルエットが特徴の「バルーンパンツ」が、2026春トレンドとして注目を集めています。気になる下半身のシルエットをカバーしつつ、コーデにこなれ感をプラスできそう。大人女性のコーデに落とし込むなら、今回紹介する【ZARA（ザラ）】の「バルーンパンツ」がおすすめです。

一点投入でトレンドコーデに

【ZARA】「バルーンパンツ」\5,290（税込）

ゆるやかな丸みを帯びたシルエットが特徴のバルーンパンツ。腰まわりや脚のラインを自然にカバーし、体型が気になる人にもおすすめ。特徴的なシルエットでも落ち着いたブラウンの色味で、大人コーデに取り入れやすいのが嬉しいポイントです。シンプルなトップスと合わせるだけで、おしゃれに決まりそう。

リラクシーなムードで大人の余裕を演出

【ZARA】「ハーレムパンツ ゴムウエストバンド」\6,290（税込）

とろみ素材を使ったこちらは、広がりすぎずナチュラルな雰囲気で取り入れやすい一枚。リラックス感があり、大人の余裕を演出できそうです。派手すぎず存在感のあるダークパープルの色味も素敵で、コーデをグッとセンスよく見せてくれるかも。セーターやシャツと合わせて、大人のカジュアルコーデを楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M